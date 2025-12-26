為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高麗菜價崩跌! 彰化農民產區直送 1箱200元「自力救濟」

    2025/12/26 20:03 記者顏宏駿／彰化報導
    高麗菜價下跌，農民推出一箱就直送到家服務。（翻攝自臉書「埔鹽人的大小事」）

    有「菜王」之稱的高麗菜，近期價格出現驚人崩跌！據農糧署數據，12月以來高麗菜平均拍賣價格每公斤僅約10元，今天（26日）更跌到7.6元，較去年同期狂瀉逾七、八成。彰化縣近來不少農民展開「自力救濟」，不再把高麗菜送到拍賣市場，而是推出1箱200元，直送到家，獲得消費者熱烈反應。

    農民說，12月以來，高麗菜價直直落，每公斤拍賣價約10元，如果加計運費和紙箱和採收工錢，農民是「血本無歸」，直接耕鋤，非常可惜，以前會送給弱勢團體或開放給民眾收費入園採收，但今年他們採產區直送，即1箱200元（約20公斤，約8、9顆），只要住在南彰化，他們「一件就送」。農民說，一車約可載6、70箱，多少可以回收成本。

    這種直送方式，引發農民仿效，農民大嘆「心在淌血」，在地消費者樂得撿便宜，網路消息傳開，羨煞許多都市消費者。網友說，同樣是200元，台北只能買到4顆芭樂，但彰化卻可以買到1箱高麗菜，太羨慕了。

    農糧署表示，這波高麗菜價格下跌的主因歸咎於8月至10月的超量種植，導致產期集中。近期氣溫驟降，火鍋熱食需求強勁，預估將有望拉抬菜價，回歸合理區間。

