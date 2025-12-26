4米高「大阿財」賣萌！屏東NEKO MARKET市集 萬倉街鐵路橋下登場

「NEKO MARKET」吉祥物是「阿財」，現場有一隻高達4米的大阿財坐鎮賣萌。（記者羅欣貞攝）

屏東縣全新品牌市集「NEKO MARKET」推出阿財零錢包等文創品。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米搖鈴為「NEKO MARKET」開市。（記者羅欣貞攝）

屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」今（26）日在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場，以屏東在地職人及品牌、寵物、親子為主題，集結手作、文創商品、特色美食、遊戲超過100攤，並推廣友善寵物理念，縣長周春米傍晚到場搖鈴開市，還巡攤及請民眾吃貓掌湯圓同樂，為3天的市集活動暖呼呼揭開序幕。

屏東市萬倉街經縣府改造後，成為城市新亮點，屏縣府傳播暨國際事務處規劃「NEKO MARKET」品牌市集從12月底至明年2月連續3個月辦理3場，時間從下午4點到晚上9點，名稱還隱藏著屏東人才知道的小秘密與趣味。

縣長周春米說，過去萬倉街與仁愛路交接口有個在地人都熟悉的「貓洞」，貓洞雖然配合鐵路高架化消失，但仍在屏東人的記憶裡，然而對外地人來說，「貓洞」聽起來像是貓咪穿梭的小洞，所以取日文「NEKO」貓為名，也有萌寵可愛的意思，既勾起遊客興趣又巧妙鏈結在地情感。

NEKO MARKET市集第一場於12月26日至28日登場，吉祥物「阿財」就是隻招財的福貓，現場除了一隻高達4米的大阿財坐鎮賣萌外，還佈置一座「福貓臨門 洞見幸福」貓咪造型門，周春米今晚開幕時從門中走出和民眾打招呼，搖動繫在貓咪上的大鈴鐺開市，還準備了100碗貓掌湯圓分送，帶動現場熱鬧滾滾。

此次市集有多項亮點，「Pingtung Good」專區，以打造小超市概念，精選6家屏東地區農漁會與多項小農產品；同時推動友善寵物，與農業處攜手設置寵物專區，提供免費施打晶片、友善寵物商家、手作體驗、「鏟屎官」趣味活動。

傳播處表示，NEKO MARKET市集首場配合政府普發萬元，推出消費集點抽獎，消費滿100元集1點，集滿10點可參加抽獎，有50吋電視、iPad、Apple Watch、誠品禮券、微電腦電子鍋、負離子吹風機、雙溫控電烤箱、體脂機、超商禮券等逾千項好禮。

屏東縣長周春米巡攤為業者打氣。（記者羅欣貞攝）

屏東縣全新品牌市集「NEKO MARKET」今起在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場，首晚人潮多。（記者羅欣貞攝）

