為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中公布永續成績單 SDGs指標增至170項

    2025/12/26 19:54 記者蔡淑媛／台中報導
    水力發電廠發展綠電，發展綠能商機。（中市低碳辦公室提供）

    水力發電廠發展綠電，發展綠能商機。（中市低碳辦公室提供）

    台中市政府今天發表「自願檢視報告3.0」，秘書長黃崇典表示，市府每2年定期發表自願檢視報告，紀錄著台中實踐17項SDGs的階段性成果，邁向下一階段永續發展的行動宣言，將永續指標由148項增至170項，永續計畫由145項增至162項，並提高多項永續指標的目標值，設定合理具挑戰性的目標，更符合聯合國高階政治論壇及全球環境戰略研究所永續報告。

    黃崇典指出，面對國際永續淨零趨勢及落實國家永續政策，報告3.0設置「台中淨零氣候行動」專章，透過利害關係人議合過程，公私協力響應「COP29氣候倡議」，並具體落實永續長聯盟核心工作，設定推動目標及減碳效益評估，揭露「2050台中市淨零碳排路徑」執行成果，透過接軌國際趨勢與深化在地氣候行動，展現市府推動城市永續淨零轉型的決心。

    黃崇典說明，在環境永續面向，中市發表「永續淨零三部曲」，制定「台中市永續淨零自治條例」，將淨零排放路徑法制化，首創引風、增綠、留藍策略，減緩都市熱島效應，持續推動「藍天白雲行動計畫」，去年PM2.5平均濃度為13.9微克，優於全國平均，成為中南部空品最佳的城市，這些努力使台中在2024及2025年「國際碳揭露專案」評比中，榮獲最高級A級佳績，躍升為全球前15%的氣候治理頂尖城市。

    另外在社會永續面向，因應高齡少子化的趨勢，積極推動從幼到老的全齡服務，經濟永續面向也持續成長，黃崇典強調，本市已發表兩版的自願檢視報告，皆獲得「台灣企業永續獎」政府機關報告評比白金級第一名的殊榮。

    黃崇典報告中市府「自願檢視報告3.0」，實踐17項SDGs的階段性成果，將永續指標由148項增至170項。（市府提供）

    黃崇典報告中市府「自願檢視報告3.0」，實踐17項SDGs的階段性成果，將永續指標由148項增至170項。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播