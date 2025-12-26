台中公布永續成績單 SDGs指標增至170項

水力發電廠發展綠電，發展綠能商機。（中市低碳辦公室提供）

台中市政府今天發表「自願檢視報告3.0」，秘書長黃崇典表示，市府每2年定期發表自願檢視報告，紀錄著台中實踐17項SDGs的階段性成果，邁向下一階段永續發展的行動宣言，將永續指標由148項增至170項，永續計畫由145項增至162項，並提高多項永續指標的目標值，設定合理具挑戰性的目標，更符合聯合國高階政治論壇及全球環境戰略研究所永續報告。

黃崇典指出，面對國際永續淨零趨勢及落實國家永續政策，報告3.0設置「台中淨零氣候行動」專章，透過利害關係人議合過程，公私協力響應「COP29氣候倡議」，並具體落實永續長聯盟核心工作，設定推動目標及減碳效益評估，揭露「2050台中市淨零碳排路徑」執行成果，透過接軌國際趨勢與深化在地氣候行動，展現市府推動城市永續淨零轉型的決心。

黃崇典說明，在環境永續面向，中市發表「永續淨零三部曲」，制定「台中市永續淨零自治條例」，將淨零排放路徑法制化，首創引風、增綠、留藍策略，減緩都市熱島效應，持續推動「藍天白雲行動計畫」，去年PM2.5平均濃度為13.9微克，優於全國平均，成為中南部空品最佳的城市，這些努力使台中在2024及2025年「國際碳揭露專案」評比中，榮獲最高級A級佳績，躍升為全球前15%的氣候治理頂尖城市。

另外在社會永續面向，因應高齡少子化的趨勢，積極推動從幼到老的全齡服務，經濟永續面向也持續成長，黃崇典強調，本市已發表兩版的自願檢視報告，皆獲得「台灣企業永續獎」政府機關報告評比白金級第一名的殊榮。

黃崇典報告中市府「自願檢視報告3.0」，實踐17項SDGs的階段性成果，將永續指標由148項增至170項。（市府提供）

