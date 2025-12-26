為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    南瀛草地音樂會、跨年晚會 禁止攜帶「 這3物」

    2025/12/26 19:27 記者洪瑞琴／台南報導
    南市耶誕跨年演唱會警力布署下重兵，比往年多1.5倍以上。（台南市府提供）

    南市耶誕跨年演唱會警力布署下重兵，比往年多1.5倍以上。（台南市府提供）

    為防範隨機攻擊事件、確保大型活動公共安全，台南市長黃偉哲今（26日）宣布全面強化大型活動安檢作業，明（27日）登場的南瀛草地音樂會及31日跨年晚會，明確規定禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等可能影響安全的物品進入會場。

    黃偉哲表示，相關措施雖可能造成民眾不便，但安全無法妥協，籲請大家務必配合；外縣市民眾若提早抵達且有大型行李寄放需求，可配合至服務台寄放，活動結束後再行領取。

    為落實高規格維安與完整配套，黃偉哲責成市警局、消防局、衛生局、交通局、秘書處及新聞處等單位啟動跨局處合作機制，事前完成相關演練，並依SOP嚴密分工，全面防堵任何可能發生的暴力或攻擊事件，確保民眾能安心參與活動、平安返家。市府也將明日的南瀛草地音樂會，視為高規格維安計畫正式上路的首站，由新營分局負責於活動周邊加強安檢，針對攜帶大型行李箱等情形進行必要查驗，呼籲民眾理解並配合。

    黃偉哲強調，31日跨年晚會的維安規模，將依27日南瀛草地音樂會的實際執行情形進行滾動式檢討與調整，持續以最高安全標準守護市民與遊客。

    新營分局指出，南瀛綠都心公園屬於開放型場域，已規劃機動防阻小組，涵蓋場地安檢、監視中心及即時應變能量。除出動霹靂小組外，也申請保三總隊支援，並派出2隻偵暴犬執勤，同時加裝遠端監控設備、提升見警率。此次警力部署較往年增加1.5倍以上，目的是在突發狀況發生時，能迅速反應、將可能傷害降至最低，警方也提醒民眾共同維護場內外秩序。

    南瀛草地音樂會將於明日下午5時5分至晚間9時30分，在新營南瀛綠都心登場，邀請玖壹壹、郭書瑤、林隆璇、日本Z世代女力組合Faulieu，以及吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚、莊子歌、林濬揚、尤美雪等多組藝人輪番演出，市府呼籲民眾提早到場、遵守安檢規定，安心享受音樂盛會。

