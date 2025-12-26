週六北部偏涼！中南部高溫飆26度 日夜溫差大

週六桃園以北、東半部及恆春半島，仍有局部短暫雨。（資料照）

週六（27日）大陸冷氣團減弱，北部及東北部仍涼，白天低溫下探18度，而中南部及台東的高溫可達26度，中南部留意日夜溫差大。

中央氣象署預報，週六水氣雖然逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島，仍有局部短暫雨；新竹以南山區則有零星短暫雨；清晨中部以北也有零星短暫雨；其他地區為多雲到晴。此外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

溫度方面，週六清晨溫度仍偏低，各地低溫約在12至16度，局部地區會再低1至2度，白天高溫會稍回升，北部及宜花為18至20度；中南部及台東約22至26度。離島的澎湖為多雲時晴，約17至20度；金門為晴時多雲，約11至18度；馬祖為多雲時陰短暫雨，約10至14度。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週一至週二除了東北部及東部地區，為多雲有短暫陣雨的天氣，其餘地區皆是晴到多雲，北部、東部可稍回升至23度；西半部高溫則約24至28度，但夜晚局部低溫可探13至16度，須留意日夜溫差。

紫外線指數方面，週六基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為東北風至東北東風，中南部稍易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週六北東白天低溫18度，中南部及台東高溫26度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

