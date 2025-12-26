沙鹿停車場成大型垃圾山 台中檢警GPS揪非法清運起訴104人

周男租用台中市沙鹿區土地佯做停車場，實則提供違法清運業者傾倒廢棄物。（中檢提供）

台中檢警查獲沙鹿區爆發大規模非法廢棄物傾倒案，檢方依首波搜索查獲的帳冊、車輛動線及申報資料進行比對分析，發現該案並非單一業者違規，而是一條組織性、計畫性完整的非法廢棄物清理鏈，集團成員以「合法掩護非法」方式層層串聯，經陸續發動數波偵查近日偵結，依法提起公訴。

至於本案關鍵突破來自科技偵查，專案小組透過即時掌握清運車輛GPS行車軌跡，比對進出時間、路線與停留熱區，再以「環域分析」交叉勾稽車流、土地使用與帳冊資料，逐步拼湊出非法清理網絡的運作模式。

台中地檢署表示，去年接獲民眾檢舉非法收受處理營建廢棄物，啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，運用雲端即時監控清運車輛GPS行車軌跡，結合環域分析進行資料勾稽比對，成功溯源查出部分合法廢棄物清除機構及多家土木包工、裝潢修繕業者，涉嫌違法交付廢棄物處理，且不實申報廢棄物清理流向。

專案小組調查發現，多家合法廢棄物清除機構利用不實申報流向，將承攬廢棄物送交周姓業者處理，周姓業者為處理場址內分類後衍生廢棄物，竟再向環保機關申請合法清除許可文件，以虛構產源手法，將廢棄物申報送至合法再利用機構進行最終去化，掩飾非法行為。

專案小組循線查獲多名業者，近日總計起訴周男、周男媽媽楊女與表弟林男3人，以及場地提供者、清運業者，共有104人起訴，情節較輕67人獲緩起訴。

