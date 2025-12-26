不再獨厚北部和花東 觀光署推南部「北回之巔」、「微笑南灣」計畫

觀光署啟動國家級旗艦計畫，整合交通、內政、文化、農業四部會資源，串聯「23.5°N 北回歸線（綠色奇蹟）」與「南台灣海灣（藍色海洋）」。（觀光署提供）

台灣觀光不再獨厚北部和花東地區，交通部觀光署今天（26日）宣布，迎接全球深度旅遊趨勢，針對「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」召開諮詢會議，集結內政部、文化部、農業部代表及多位產業界專家共同與會。

觀光署署長陳玉秀說，為了讓台灣觀光更具國際競爭力，觀光署已啟動「軟體先行」策略，將透過跨部會資源整合，重新梳理台灣獨有的山海故事，讓未來的旅遊不再只是走馬看花，而是能深入在地、一來再來的感動體驗。

觀光署指出，台灣擁有許多世界級的「隱藏版」資產，本次計畫將打造足以與世界對話的台灣旅遊新特色。第一個是「北回之巔」（23.5度的綠色奇蹟）， 北回歸線穿過全球多是沙漠，唯獨台灣是綠意盎然的森林，且從海拔0公尺到3952公尺的劇烈地形變化，孕育出豐富多元的生態及文化。

「北回之巔」計畫將串聯嘉義阿里山、玉山至花東縱谷。民眾可以搭乘林鐵體驗從都市到高山的垂直景觀奇蹟，或在花東縱谷體驗全球罕見的「歐亞板塊交界」地質奇觀。這是一條能讓世界驚豔的「朝聖之路」。

第二是「微笑南灣」（熱情的南方藍海），聚焦南台灣的療癒力量。除了陽光與沙灘，更將重現雲嘉南300年的鹽業歷史，深化鹽文化觀光的內涵；並整合大鵬灣、恆春半島澎湖與綠島資源，推動遊艇、潛水與夜間觀光。未來的南部海岸，將是適合全家大小放慢腳步的「樂活天堂」。

觀光署說，過去民眾常覺得台灣景點分散、缺乏整合，此次計畫將打破過去單打獨鬥的局面。觀光署將扮演跨域整合平台，匯聚各部會能量組成「觀光國家隊」。

未來觀光署將持續與內政部、文化部、農業部等單位緊密溝通與合作，透過跨部會的資源串聯，將原本點狀的景區串聯成線，讓民眾在旅途中享受更順暢的交通接駁與更豐富的文化解說，體驗具備完整故事性的深度遊程。

陳玉秀強調，未來在軟實力的行程規劃上，將採取「分眾分客群」策略，針對不同族群需求提供多元化的旅遊選擇。她指出，台灣的軟實力已獲國際高度肯定。

目前全台已有6個風景區取得「綠色旅遊目的地（GD）」認證，並奪下7個「全球百大故事獎」。觀光署將持續以「軟體先行」策略，「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」目標在2029年展現具體成果。

觀光署積極展開跨部會協調與專家諮詢，匯聚各方意見，為打造台灣觀光新品牌做足準備。（觀光署提供）

觀光署長陳玉秀（中）召開旗艦計畫諮詢會議，與會的多位產業界與學界專家一致肯定「軟體先行」與「質感升級」的政策方向。（觀光署提供）

