歲末送暖 台南民代攜手善心人士捐款、捐物資

南市議員李啟維攜手善心人士和熱心企業，捐助瑞復益智中心物資和善款。（李啟維提供）

歲末年終，台南市議員李啟維攜手善心人士和熱心企業，今天共同捐贈財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心600多公斤米麵及2萬5千元等物資，由瑞復益智中心及南市社會局出席代表受贈。

瑞復益智中心成立於1974年，創辦人為美籍安美麗修女，服務發展遲緩嬰幼兒及心智障礙或多重障礙人士，成立50多年來，在台南造福無數身心障礙家庭。

瑞復益智中心代表指出，感謝各界的愛心捐助，瑞復中心目前中心工作人員近100人，服務對象有250多人，社區式服務1年約1000多人次，提供個別化教學計劃的教育、訓練、復健等服務，期使心智障礙者增進獨立照顧自己的能力 ，並能融入社會，參與社區生活。

李啟維表示，這次參與捐贈者，包括楊美珠捐贈三好祈福米60包；陳栩樂、吳紅靜、陳黄蹺、吳巧玲、許采蓁、王貞之、陳明月各捐三好祈福米20包；田強生、許乙清、鄭勝維、陳英、張欽星、張明露、蘇秋月、柯月琴、歐怡君、歐怡廷各捐三好祈福米10包。各界合計捐300包（每包重2公斤），共計600公斤。

楊翼寧醫師捐款5千元；俞穗蓮、退休書記官潘敏捷、李玉惠、楊仕杰、歐維氏企業社、勝强企業公司、寶達香企業公司、大家國際公司、慈健經絡整療中心、淳新特產行各捐款2千元。各界共計2萬5千元。

另外，吳木捐贈鍋燒意麵共51組。潘李招鳳、歐國清、歐怡伶、歐睿軒、歐秐希各捐贈淳新金讚刀削麵20包，共計100包。

