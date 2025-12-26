為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    歲末送暖 台南民代攜手善心人士捐款、捐物資

    2025/12/26 18:30 記者蔡文居／台南報導
    南市議員李啟維攜手善心人士和熱心企業，捐助瑞復益智中心物資和善款。（李啟維提供）

    南市議員李啟維攜手善心人士和熱心企業，捐助瑞復益智中心物資和善款。（李啟維提供）

    歲末年終，台南市議員李啟維攜手善心人士和熱心企業，今天共同捐贈財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心600多公斤米麵及2萬5千元等物資，由瑞復益智中心及南市社會局出席代表受贈。

    瑞復益智中心成立於1974年，創辦人為美籍安美麗修女，服務發展遲緩嬰幼兒及心智障礙或多重障礙人士，成立50多年來，在台南造福無數身心障礙家庭。

    瑞復益智中心代表指出，感謝各界的愛心捐助，瑞復中心目前中心工作人員近100人，服務對象有250多人，社區式服務1年約1000多人次，提供個別化教學計劃的教育、訓練、復健等服務，期使心智障礙者增進獨立照顧自己的能力 ，並能融入社會，參與社區生活。

    李啟維表示，這次參與捐贈者，包括楊美珠捐贈三好祈福米60包；陳栩樂、吳紅靜、陳黄蹺、吳巧玲、許采蓁、王貞之、陳明月各捐三好祈福米20包；田強生、許乙清、鄭勝維、陳英、張欽星、張明露、蘇秋月、柯月琴、歐怡君、歐怡廷各捐三好祈福米10包。各界合計捐300包（每包重2公斤），共計600公斤。

    楊翼寧醫師捐款5千元；俞穗蓮、退休書記官潘敏捷、李玉惠、楊仕杰、歐維氏企業社、勝强企業公司、寶達香企業公司、大家國際公司、慈健經絡整療中心、淳新特產行各捐款2千元。各界共計2萬5千元。

    另外，吳木捐贈鍋燒意麵共51組。潘李招鳳、歐國清、歐怡伶、歐睿軒、歐秐希各捐贈淳新金讚刀削麵20包，共計100包。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播