冷氣團明減弱仍冷！跨年東北季風又來 一路溼涼到下週末

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

經歷幾日溼冷天氣，大陸冷氣團明天終於開始減弱！中央氣象署預報，明天低溫仍僅有12度到16度，但週日、下週一會回暖，下週二（30日）東北季風又開始增強，並持續溼涼到跨年、元旦過後的這個週末。

氣象署預報員蔡伊其表示，明天雖然大陸冷氣團減弱了，但北部及東北部天氣仍冷、中南部日夜溫差大，各地低溫僅12度到16度。降雨部分，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨。

蔡伊其指出，北部和東北部的氣溫在週日（28日）才開始回升，北部、東北部白天可達23度，中南部約24度到25度，下週一（29日）溫度還會再往上升一度左右。

「下週二（30日）又有一波東北季風報到，下週三起開始溼涼到下週末」，蔡伊其說，下波東北季風威力不算強，主要開始影響是從下週三（31日）起，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；氣溫部分，北部白天溫度約21度到22度，低溫剩下15度到18度，並至少持續到下週五。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第一週（12月27日~1月2日）期初各地氣溫回升，中南部日夜溫差仍大，期末到第二週另一波北方冷高壓有南下的趨勢，各地氣溫明顯下降，冷空氣影響時間長。

降雨方面，未來兩週以北部及東半部有局部短暫雨為主，其他地區大致為多雲到晴的天氣。氣象署也提醒，未來兩週氣溫明顯轉變，可多留意天氣預報。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

