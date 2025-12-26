為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖田徑隊雲林全運會奪佳績 議長陳毓仁頒贈獎金勉勵

    2025/12/26 19:09 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣議長陳毓仁頒發獎金，給跳遠好手林昱堂。（澎湖縣議會提供）

    澎湖縣議長陳毓仁持續鼓勵本土優秀運動團隊，今（26）日在議長室接見全運會田徑代表隊教練、選手並致贈獎金，鼓勵能在新的一年再創佳績，為澎湖縣爭光，同時創造體育大縣，展現澎湖三點水精神。

    今年澎湖縣全運會田徑代表隊教練歐建友、許祐齊帶領團隊成員林昱堂、趙崑祥、陳睿妤，由體育會理事長葉冠男、總幹事陳佳億、田徑委員會主委李榮華、總幹事盧宗星等人陪同出席，前往澎湖縣議會議長室，與熱愛運動的議長陳毓仁相見歡。

    澎湖縣在今年全運會田徑項目中，由林昱堂一舉拿下男子跳遠第1名以及100公尺第3名，趙崑祥獲得男子跳遠第4名，陳睿妤獲得女子跳遠第6名。同時，就讀馬公高中的陳睿妤也是目前全國高中女子跳遠項目的紀錄保持人。

    田徑運動囊括多種項目，無論是田賽或徑賽，都相當考驗選手的爆發力與肌耐力。陳議長表示不論冬季風大下雨或是炎炎夏日，田徑場上總能看到最堅毅的選手們努力訓練。除了在全運會拿下諸多名次以外，選手們也都曾在國際賽事中大放異彩，證明澎湖孩子的草根韌性與努力不懈。

    陳毓仁除了致贈獎金鼓勵選手，也再次謝謝選手們，無論是否已經出外讀書，仍然在全國運動會中披上家鄉的戰袍，持續為澎湖縣奮力一搏。祝福所有選手在未來的比賽中持續突破自我、再造顛峰，朝向運動賽事最高的殿堂前進。

    澎湖縣議長陳毓仁接見澎湖田徑代表隊，希望明年再接再厲再創佳績。（澎湖縣議會提供）

    熱門推播