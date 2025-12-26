為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南左鎮二寮迎元旦曙光 周邊交管一次看

    2025/12/26 18:06 記者劉婉君／台南報導
    每年元旦不少民眾到台南左鎮二寮觀日亭迎日出。（記者劉婉君攝）

    每年元旦不少民眾到台南左鎮二寮觀日亭迎日出。（記者劉婉君攝）

    每年元旦，都有不少民眾到台南左鎮二寮觀日亭迎接新年第一道曙光，因應可能湧現的大量人潮及車潮，新化警分局今（26日）公布周邊路段交通管制措施，方便民眾規劃行程時，先掌握交通管制情形。

    新化警方表示，明年1月1日凌晨0時起至上午8時止，新化岡林派出所至柑仔園（南168線與南171線交界）路段，以及草圣農路，將實施交通疏導管制，4輪以上汽車禁止進入，公務車、自行車及機車不予管制。

    新化警方於岡林派出所兩旁道路規劃車輛單向停車，當天交通警察大隊也會支援拖吊車待命，若發現違規停車，將可立即排除，以維護該路段交通順暢。

    依據往年元旦至左鎮二寮觀日亭及觀日平台沿線觀日出的情形，警方預估，元旦清晨3時至4時車輛即會開始湧入，曙光乍現前將達到高峰，日出後逐漸散去，由於山路狹小，大量人車宣洩不及，易導致交通堵塞甚至發生交通事故。

    新化警分局長蘇有義呼籲，元旦當日欲前往迎日出的民眾，騎乘機車或共乘交通工具前往，以減輕車流壓力，且勿走光線不明的草圣農路及附近產業道路，以避免致生事故。山區道路狹窄起伏多彎道，行車應注意路況，現場及管制路段路口將有員警交通疏導調度，車輛於規定路段單向停車後，再步行至二寮觀賞日出，以維持車流順暢及民眾交通安全。

    因應元旦台南左鎮二寮可能湧現觀日出人潮，新化警方將實施部分路段交通管制。（新化警方提供）

    因應元旦台南左鎮二寮可能湧現觀日出人潮，新化警方將實施部分路段交通管制。（新化警方提供）

