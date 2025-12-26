為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中市府靠GPS抓垃圾車！揪出非法廢棄物百人犯罪鏈

    2025/12/26 17:59 記者蔡淑媛／台中報導
    沙鹿區犁份東段非法廢棄物堆置場址大量堆放廢木材。（環保局提供）

    沙鹿區犁份東段非法廢棄物堆置場址大量堆放廢木材。（環保局提供）

    台中沙鹿區非法清理營建廢棄物堆置場，被檢方起訴犯罪產業鏈，中市環保局指出，周姓業者承租沙鹿區偏僻土地，設立非法營建廢棄物收容場所，違法收受清除機構清運營建廢棄物，堆置廢棄物數量高達數千立方公尺，非法獲利逾千萬元，被檢舉後，調查小組透過科技偵查，即時掌握清運車輛GPS行車軌跡，以環域分析勾稽比對，揪出上百名涉案人員。

    環保局指出，該集團以周姓業者為首，承租沙鹿區偏僻土地，謊稱作為停車場之用，實為設立非法營建廢棄物收容場所，不僅違法收受清除機構清運之營建廢棄物，亦開放多家土木包工及裝潢修繕業者自行載運廢棄物進場。

    去年台中地檢署接獲民眾檢舉非法收受處理營建廢棄物，啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，專案小組運用雲端即時監控清運車輛GPS行車軌跡，並結合環域分析進行資料勾稽比對，並以環域分析勾稽比對，成功溯源查出部分合法廢棄物清除機構及多家土木包工、裝潢修繕業者，涉嫌違法交付廢棄物處理，且不實申報廢棄物清理流向，

    專案小組在去年8月22日兵分24路發動大規模搜索，成功揪出上百名涉案人員，調查發現，多家合法廢棄物清除機構利用不實申報流向的方式，將承攬廢棄物送交周姓業者處理，周姓業者為處理場址內分類後衍生廢棄物，竟再向環保機關申請合法清除許可文件，以虛構產源手法，將廢棄物申報送至合法再利用機構進行最終去化，企圖掩飾非法行為。

    台中地方檢察署偵查終結，涉案業者超過20餘家，全案依違反《廢棄物清理法》第46條、第47條及第48條規定，分別起訴104人、緩起訴67人，合計171人，創下破紀錄案件規模。

    沙鹿區犁份東段非法廢棄物堆置場址大量堆放營建廢棄物。（環保局提供）

    沙鹿區犁份東段非法廢棄物堆置場址大量堆放營建廢棄物。（環保局提供）

    熱門推播