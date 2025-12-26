2026台北最HIGH新年城 交通管制一次看！

「台北最HIGH新年城-2026跨年晚會」各項交管資訊。（記者劉慶侯翻攝）

台北市政府訂於114年12月31日19時起至115年1月1日1時止，在市政府前廣場，舉辦「台北最HIGH新年城-2026跨年晚會」，預估將吸引數十萬民眾前往觀賞，同時台北大巨蛋舉辦演唱會活動，北市警察局為維護活動交通秩序與安全，屆時將進行各項人車管制。

北市警局表示，配合主辦單位執行相關交通管制措施如下：

一、舞臺搭設及拆除：

（一）12月24日0時起至12月26日0時止，市府路（松壽路至松高路）東側五車道封閉。

（二）12月26日0時起至12月27日0時止，市府路（松壽路至松高路）東側五車道封閉及新仁愛路全線封閉。

（三）12月27日0時起至115年1月2日12時止，市府路（松壽路至松高路）及新仁愛路全線封閉。

二、跨年晚會當（31）日實施三階段交通管制：

（一）第一階段：12月31日19時至20時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進。

（二）第二階段：12月31日20時至22時，除第一階段管制範圍外，擴大至逸仙路及仁愛路（逸仙路至光復南路），管制範圍內禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制。

（三）第三階段：12月31日22時至115年1月1日3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路及莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制範圍內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

（四）因應前揭管制作為，於12月31日22時起於下列高架道路實施交通管制：

1、基隆高架道路：下樂業街匝道管制，往北車輛提前自敦化南路下匝道。

2、環東/堤頂大道：下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。

3、信義快速道路：往北出口禁止左轉市府路方向，僅能右轉松德路。

4、市民高架道路：西往東下光復南路匝道之車輛，於市民平面道禁止右轉光復南路。

北市警察局表示，開車民眾避免行經管制區域周邊，改道動線建議如下：

一、東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道及和平東（西）路。

二、南北向車流改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路及松山路。

北市交通大隊表示，因周邊停車空間有限，管制區內停車場及路邊停車格均實施管制措施（19時起管制範圍內車輛只出不進，20時起管制範圍內禁止車輛進出），欲前往參加跨年活動民眾，多加利用公車及捷運（捷運國父紀念館站、市政府站、象山站、臺北世貿101站）等大眾交通工具前往，並可利用散場接駁車（往捷運忠孝新生站、公館站、木柵/景美地區及捷運南京三民站）返程。

交通管制相關訊息可至跨年活動官方網站、北市政府觀光傳播局、北市政府交通局、北市公共運輸處及北市停車管理工程處等網站查詢，亦可至北市政府警察局網頁、北波麗士及北市政府警察局交通警察大隊「北市好行．交大隨行」臉書等管道查詢。

