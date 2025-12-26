淡季價格出爐！基隆－石垣島航線 預計明年元月首航

YAIMA MARU八重山丸號。（華岡集團提供）

「基隆－石垣島」海運固定航線，首航日期預計是明年一月，台灣業者華岡集團今天（26日）公布淡季價格，從大通鋪到皇家套房，每人價格從2000元到8500元之間。

「基隆－石垣島」定期航班經航港局與我國航商、日本石垣地方政府等多方洽談促成。營運船隻由YaimaMaru（やいま丸）（八重山丸）擔任，是目前營運台灣基隆至日本石垣島航線的客貨輪渡輪，由日本「商船やいま」與台灣華岡集團合作，提供往返兩地的交通服務。

這艘船為中型渡輪，船上設有套房、家庭房、標準房等多種艙等，並有餐廳等設施，航程約7小時，旅客可夜間搭乘、隔天抵達石垣島。華岡集團在今天（26日）公布7種房型的淡季票價，最便宜通鋪標準房可住15人，淡季每人2000元，淡季優惠降價800元。

其餘每間可住2到4人的通鋪標準房，每人票價從2700元到3400元不等，家庭房通鋪可住4人，每人4100元。華岡集團說明，大通鋪也會規劃女性專區。

華岡集團總經理洪郁航表示，首航日期預計是明年一月，因考量準備期間以及旅行社售票，要趕在今年底首航太倉促，經與石垣島當地討論後，預計明年1月首航，首航日期確認後會對外公布並售票。

華岡集團也公布目前準備狀況，客艙裝潢與主體整備都已告一段落，目前正進入啟航前最後的綜合運營測試階段。為了呈現最佳的營運狀態，除了針對動力系統與客艙設備進行最後的精密調校外，也正同步落實客艙服務人員的實務演練。

基隆－石垣票價。（華岡集團提供）

皇家套房雙人房。（華岡集團提供）

家庭房四人房。（華岡集團提供）

標準房六人房。（華岡集團提供）

標準房上下通舖。（華岡集團提供）

15人通鋪。（華岡集團提供）

