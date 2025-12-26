老人保護2-1》加害者6成是直系親屬 桃園長者受暴案增、大量黑數成隱憂

台灣邁入超高齡化社會，長者受暴問題卻被忽視，甚至傳出令人遺憾的人倫悲劇。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

台灣邁入超高齡化社會，長者受暴問題卻被忽視，甚至傳出令人遺憾的人倫悲劇，以桃園市為例，近3年老人保護通報案件逐年增多，但對比潛在受暴比例，仍隱藏著大量受暴「黑數」。

桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，桃園市2022年老人保護通報案件數1430件、2023年1612件、2024年1846件，其中47%為精神暴力、40%為肢體暴力，而施暴對象有60%為直系親屬「卑對尊」的關係，包括子女、甚至是孫子女等。

審計部依據衛福部於2018年至2019年調查的國內老人受暴盛行率7.99%，以及去年底全國及各縣市老年人口數，推估桃園市潛在受暴人數約2萬9000人，桃園市近3年老人保護通報案件數雖然逐年增加，但顯示仍有大量潛在未通報案件。

議員朱珍瑤表示，通報數上升她持正面看法，代表有越來越多長者受暴進入到老人保護系統當中，但實際通報數對比潛在受暴人數還有很大一段差距，等於大多數受到暴力威脅的長者仍處在風險中，除了嬰幼兒受暴保護，社會局也要加強長者受暴的社會安全網。

家醜不外揚 長者受暴未通報

桃園市家防中心指出，長者受暴卻未通報，可能基於家醜不外揚觀念，尤其多數施暴者為子女或家屬，基於親情或害怕家庭失和、破碎，抑或擔心通報後會遭到報復、失去照顧來源，寧可選擇繼續忍耐；也有長者因缺乏通報意識，認為被罵、被忽略、被奪財是「家務事」、「老了該忍耐」，沒有意識到這些行為其實已屬虐待；其他包括身心功能退化、表達困難、長輩缺乏鄰里互動或資訊落差而不易接觸外部求助管道、經濟依附或財務糾紛等。

家防中心說，另有許多長者受暴來自家庭或照顧者因素，像是長期照顧導致身心疲憊、經濟負擔沉重，易引發情緒失控或暴力行為，以及照顧知能不足，缺乏照顧技巧或不了解老化特徵，易將照顧困難轉化為責備與暴力。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

