老人保護2-2》提升長者受暴意識 家防中心：從被動通報走向主動預防

長者受暴多發生於家庭或社區，桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心表示，若僅依賴事後通報與處遇，常錯失早期介入時機，因此推動防暴社區初級預防，透過社區防暴宣導提升民眾辨識家庭暴力、疏忽、經濟剝削等暴力行為，此類初級預防可及早辨識風險長者，減少因社區無覺察而產生的通報黑數。

另也培訓熟悉社區、在地文化的志工、長照服務員、社區發展協會幹部等人力，透過課程宣導與案例分享，深入社區據點、樂齡學習中心與社區照顧據點進行宣講，使保護觀念能融入社區，及早發掘需協助的老人。

針對曾受通報、但受暴輕微或無服務意願的老人，結合非專業人力如社區志工、關懷據點幹部、退休人士等，擔任老人保護關懷訪視員，由家防中心提供簡易辨識與通報概念訓練，透過定期訪視過程，觀察長者生活與親友互動狀況，一旦發現疑似受虐徵兆即可即時回報，協助社工快速介入，讓保護工作從被動通報走向主動預防，降低老人受暴黑數與發生機率。

