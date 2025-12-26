地磚逢雨濕滑機車頻「犁田」 花蓮市大禹街明年加漆止滑塗料

花蓮市大禹街的地磚當年施作設計為人行步道，10多年前未考慮到止滑問題，當地居民多以機車出入，但下雨天摔車事故頻傳。（花蓮市公所提供）

花蓮市大禹街自從市公所10多年前百年老街人行道改善工程、道路鋪面從柏油改鋪地磚，自此每到雨天就成為機車地雷區，行進煞車不慎容易造成打滑摔車「犁田」。花蓮市代表會邀集里長及市公所到場會勘後，決定明年將由市公所編經費重漆止滑塗料，提升行車安全。

花蓮市民代表會主席楊哲灃今邀集公所建設課長徐國城、民生里長吳明崇及花蓮市百年老街商圈發展協會總幹事黃智章等，前往花蓮市大禹街會勘。

楊哲灃說，大禹街只要遇到下雨天，地面濕滑就容易發生機車打滑、騎士受傷，經常接獲市民陳情，為此多次向市公所反映並要求改善，希望市公所加快腳步，明年初就能完成相關工程。

花蓮市百年老街商圈發展協會總幹事黃智章也說，大禹街的柏油路面因為做人行步道，10多年前鋪設地磚後，機車打滑事件不斷，店家與居民困擾很久，未來針對市公所再度於大禹街規劃「花蓮市客庄百年老街街區妝點先期評估規劃案」，居民希望優先改善行車安全，相信將獲得更多店家支持後續整體工程推動。

徐國城表示，大禹街與公正街因為鋪面改用地磚，長期都有民眾反映雨天道路濕滑問題，為此3年前先在公正街施作彩虹步道、塗佈止滑塗料，採用止滑係數70BPN以上，實際觀察止滑效果良好，因此明年上半年會在大禹街施作具海洋意象的高止滑塗料；至於公正街則維持原有彩虹步道圖樣進行局部修補，期望全面改善雨天濕滑問題，提升市民與用路人的行車安全。

花蓮市公正街也是在10多年前鋪地磚，3年前以止滑塗料漆為彩虹步道，止滑效果已有改善。（花蓮市公所提供）

花蓮市公所預計明年在大禹街進行止滑塗料施工，設計為海洋圖案意象。（花蓮市公所提供）

