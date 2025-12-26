為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義百貨攜手日本青森縣辦「弘前展」 冬季蘋果香甜美祝福

    2025/12/26 17:34 記者王善嬿／嘉義報導
    遠百嘉義陽光廣場設置日式造景，舉辦冬日祭典市集讓民眾好逛、好拍。（遠百嘉義提供）

    遠百嘉義陽光廣場設置日式造景，舉辦冬日祭典市集讓民眾好逛、好拍。（遠百嘉義提供）

    歲末節慶氣氛濃，遠東百貨嘉義店攜手日本青森縣弘前市，即日起到2026年1月11日舉辦「2025青森縣弘前市文化物產嘉年華」，讓民眾免飛日本，就能品嚐「弘前世界一蘋果」、甜點烤蘋果等香甜滋味，感受冬季甜美祝福。

    遠東百貨嘉義店表示，日本青森「弘前世界一蘋果」重達500公克，香氣濃郁、紅潤飽滿，優惠價328元一顆；鵝黃色金星蘋果也很受消費者青睞，此外包含弘前市的玉米酥棒、弘前屋烤蘋果、果粒草莓果醬等美食真材實料，自己品嚐或送禮都很有儀式感。

    遠東百貨嘉義店即日起至28日在一樓陽光廣場舉辦「冬日祭典」主題市集，精選文創品牌、日系小物、街頭藝人表演一次集結，還能現場體驗穿和服、日系狐神面具彩繪、變裝拍照，尤其主視覺拍照牆、繪馬祈福亭、燈籠廊道、榻榻米休憩區等布置，讓民眾不用出國，也能感受濃濃日本味，憑市集打卡畫面可至市集服務處免費兌換繪馬牌乙塊，每日數量有限、送完為止。

    日本青森縣弘前市美味的高檔蘋果在遠百嘉義B1展售。（遠百嘉義提供）

    日本青森縣弘前市美味的高檔蘋果在遠百嘉義B1展售。（遠百嘉義提供）

    弘前展可以買到玉米酥棒、烤蘋果等日本美食。（遠百嘉義提供）

    弘前展可以買到玉米酥棒、烤蘋果等日本美食。（遠百嘉義提供）

