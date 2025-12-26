新竹10犬疑活活餓死！受害者聯盟控失職 動保所說話了

新竹縣動物保護防疫所所長何志豐（中）表示，相關案件都已依事證蒐集情形辦理，絕不寬貸、亦不縱容任何違法行為。（記者廖雪茹攝）

針對新竹縣新埔虐狗事件，一群愛媽今天組成受害者聯盟出面指控主管機關失職，要為狗狗討回公道，不要讓狗園負責人繼續招搖撞騙；對於愛媽的訴求，新竹縣動物保護防疫所回應表示，相關案件都已依事證蒐集情形辦理，絕不寬貸、亦不縱容任何違法行為。

竹縣動保所所長何志豐表示，針對被舉報的新埔狗園犬隻寄養及狂犬病疫苗施打部分，相關行政程序均已依法完成，後續將依《動物保護法》及相關規定，持續辦理裁處事宜。對於台灣貓狗人協會理事長黃泰山指本案法律適用錯誤，何強調依動保法裁罰並無不適。

請繼續往下閱讀...

何志豐表示，對於民眾所提出的訴求，動保所均已充分瞭解，並一向秉持依法行政原則，相關案件皆依事證蒐集情形辦理，證據到哪、處理到哪，絕不寬貸、亦不縱容任何違法行為。但他也直言，實務執法過程中，動物保護檢查員在權限上仍有其限制，因此動保所也呼籲強化動保檢查員之執法權限，以提升執法效能，確實落實動物保護，回應社會大眾期待。

新埔鎮某民宅今年8月11日爆發犬隻不當飼養事件，竹縣動保所翌日稽查，發現狗籠飼養混種犬共45隻、35犬隻存活，其中9隻極瘦、1隻虛弱已送醫急救，另有10犬疑似因籠飼未給予食物導致死亡。動保所沒入犬隻，並針對負責人藍姓男子就犬隻死亡、虐狗等行為移送偵辦，加上狗園34隻狗未辦寵物登記、未絕育，合計開罰26萬5000元。

一群愛媽今天上午在多位議員的陪同下，到新竹縣動物保護防疫所前控訴新埔狗園藍姓負責人收取每隻犬5萬元照顧費，卻未善盡責任，導致10隻犬隻被活活餓成白骨，事後還透過網路恐嚇愛媽，狗園違建至今未拆，近來更疑似另起爐灶，向公權力挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法