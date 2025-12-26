迎元旦曙光! 「鏡頭君」線上追日桃園祕境一次看

石門水庫是熱門的追日景點。（觀旅局提供）

即將告別2025年、迎接2026年，不用遠道外縣市迎曙光，桃園市石門水庫、大棟山、虎頭山、拉拉山等，都是在地推薦的欣賞日出祕境，尤其石門水庫嵩台、佛陀世界，平時就有追日愛好者出沒，每年元旦更湧入人潮，還可以透過「鏡頭君」在家線上追日。

桃園市今年跨年晚會首度移師室內舉辦，31日晚上7點在桃園青埔樂天桃園棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地登場，隔天也可選擇就近在桃園迎接日出，像是石門水庫嵩台能俯瞰水庫湖光山色及S型彎道路，附近的佛陀世界是許多攝影愛好者與遊客的口袋名單，元旦當天早早就卡位，準備捕捉日出美景，更有機會看到雲霧繚繞的石門水庫。

請繼續往下閱讀...

此外，桃園龜山與新北樹林交界處的大棟山，是林口台地最高點，也是小百岳之一，最佳觀賞點405高地視野無遮蔽，大台北盆地盡收眼底，可遠眺台北101大樓，除了迎接日出，也是賞夜景的絕佳去處，鄰近桃園鬧區的虎頭山，是桃園人假日登山主要去處，從明倫三聖宮廣場向東仰望視野極佳，可以直接開車或騎車抵達，是最易達的賞日景點，而以壯闊巨木群和山景聞名的拉拉山，不少民眾選擇提前上山度過跨年夜，趕早欣賞日出景致，北橫公路沿線觀景點及拉拉山神木群步道都是絕佳位置，其中，拉拉山神木步道可看到陽光灑落巨木的景象。

民眾若是不想出門，可選擇用「鏡頭君」迎接新的一年，桃市府觀光旅遊局表示，全市目前已有21個景區即時鏡頭，布建在石門水庫、桃園機場、大溪老街、小烏來、上巴陵、拉拉山、角板山、虎頭山、大古山、許厝港、阿姆坪等處，石門水庫「鏡頭君」可以追日，或是透過其他「鏡頭君」欣賞各景區晨昏景致，不出門也可以從跨年晚會一路「嗨」到清晨迎曙光、晨景。

石門水庫是熱門的追日景點。（觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法