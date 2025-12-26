桃機委外廠商施工有瑕疵 鐵道局：機捷三航廈站地下滲水需補強

機場捷運第三航廈站由鐵道局進場施工。（鐵道局提供）

桃園機場北廊廳昨天正式啟用，第三航廈也將在2027年底完工，機場捷運第三航廈站A14預計也會同步啟用。交通部鐵道局今天（26日）指出，去年機場公司將捷運站交給鐵道局，進場施工時發現，機場公司委外廠商施工沒有做好，導致地下水位上升、滲入B3層積水，影響鐵道局裝修。

鐵道局總工程司彭家德說，機場捷運第三航廈站地下水水位不低，幸好後續經補強灌漿等改善措施後解決問題，目前也已加派人力趕工，將配合第三航廈2027年底啟用期程完工通車，讓旅客搭機場捷運到A14站，就可直達第三航廈搭機。

2006年機場捷運主線興建時，已確定機場第三航廈站A14站初期興建規模，以完成軌道月台層及預留穿堂層結構為原則，目前第一期車站主體結構。之後行政院在2017年8月7日核定「機場捷運增設機場第三航廈站（A14）計畫」，配合三航廈細部設計後續工程，包括車站建築裝修、水電環控、電梯/電扶梯、新增出入口及其他結構體，以及核心機電系統工程、自動收費、行李處理及航班資訊系統等。

為配合桃園機場第三航廈整體建設推進，鐵道局委託桃園機場公司代辦A14站結構體，包含設施空間、通風井、逃生通道等設計與施工，使捷運車站工程與航廈工程得以減少施工界面，並提升工程整合效率，但移交給鐵道局時卻發現地下水漏水。

彭家德表示，目前A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，並同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備，依預定期程進場施工。

機場捷運第三航廈站設計。（鐵道局提供）

機場捷運第三航廈站示意圖。（鐵道局提供）

