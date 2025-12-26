屏東縣首推消防猛男月曆 搶先留言就有機會珍藏

屏東縣政府消防局推出《2026 消防猛男形象月曆》。（屏東縣政府提供）

為展現消防人員專業形象與陽光正能量，並落實民眾防災意識向下紮根，屏東縣政府消防局首度推出《消防猛男形象月曆》，由屏東縣第一線消防人員親自入鏡，透過健康陽光、充滿力量感的形象，呈現消防員在高溫火場、風雨救援、深夜出勤的任務中，也展現親民、溫暖的一面。

屏東縣府消防局表示，《2026 消防猛男形象月曆》拍攝主題為「平衡」，結合「專業救災」、「生活日常」等兩大元素，畫面中不僅可見消防員健美結實的體態，更搭配日常穿著，凸顯消防同仁全天候待命、無私奉獻的精神。月曆風格健康、正向，盼能打破外界對消防工作的刻板印象，讓民眾更認識消防人員的辛勞與付出。

為提升民眾對消防工作的認識與防災意識，並感謝社會大眾長期支持消防人員的辛勞付出，消防局也特別舉辦「消防形象月曆抽獎活動」，將抽出消防形象月曆共100份，歡迎民眾踴躍參與。詳細活動抽獎辦法可至屏東消防臉書粉絲專頁查詢。只要在屏東消防臉書貼文下方，留言一句想對消防同仁說的話、 Tag1位朋友，邀請他一起傳遞這份感謝，完成兩個步驟，就有機會把月曆帶回家，活動即日起至明年1月1日晚上11點59分截止。

屏東縣政府消防局表示，消防員不只是災害發生時的英雄，更是平日默默守護社會的重要力量。藉由本次月曆的推出，期盼拉近消防與民眾之間的距離，也邀請社會大眾一同支持消防、關注公益。

