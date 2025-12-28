人猴衝突2-1》南投果園將收成猴群入侵 農民心血瞬間化烏有

國內農作猴害嚴重，1隻獮猴採摘火龍果後跑到樹上享用。（林業保育署提供）

國內近幾年來人猴衝突升溫，根據農業部林業及自然保育署（簡稱林保署）統計，人猴衝突通報案件從2020年的111件逐年增至去年的401件，衝突樣態包含危害農作、露營區搶食及入侵民宅等，以危害農作物最嚴重，各種驅猴方式也應運而生，目前仍以電圍網防治猴害效果較佳，可降低農損至1成以內。

因地制宜採取不同防治策略

南投縣仁愛鄉馬烈霸部落日前因山區停電，一處果園的防猴電圍網斷電，遭猴群闖進掠食，將剛要採收的鮮紅柿子採摘殆盡；類似這樣的猴害場景，近幾年來經常在全國各地果園、農場上演，農民叫苦連天。農業部長陳駿季即曾警示，若再不積極處理人猴衝突，未來5年獼猴將進入市區，恐爆發更嚴重人猴衝突。

林保署指出，為防治獼猴危害農作，必須因應地形與作物型態，因地制宜採取不同防治策略，該署正研擬建置獼猴危害農作物統計資料庫，進一步分析防治，目前採取的防治策略則有阻隔、驅離及捕捉等3種。

具體的猴害防治方法包括誘捕、燃放鞭炮、守護犬驅趕、裝設防猴網罩、使用瓦斯炮、動物驅離槍及架設電牧器電圍網等。該署自2016年起補助地方政府輔導農民辦理防治獼猴危害農作方案，以電圍網防治效果較佳，農民依規範架設且持續維護，可降低農損1成以內，約1至2年即可回本。

電圍網效果佳 緊鄰森林大面積不適用

林保署表示，有些果園因耕作面積大，且緊鄰森林無緩衝區，可能不適用電圍網，該署也補助地方組成驅猴巡護隊驅猴，並於農地試驗養鵝驅猴，以及積極研究結合無人機及AI辨識等科技方式多元防治，同時評估輔導建置民間專業防治團隊，盼進一步降低猴害發生。

台灣獼猴已非保育類野生動物，林保署強調，入侵農園的獼猴，農民雖不能隨意撲殺，但可逕行移除，不需要申請或報備。

國內農作猴害嚴重，1隻獮猴潛入果園採摘套袋水果。（林業保育署提供）

南投仁愛鄉馬烈霸部落果園，滿地被猴群採摘丟棄的甜柿，農民欲哭無淚。（亞馥恩提供）

農作猴害嚴重，各種驅猴方式應運而生，目前仍以電圍網防治猴害效果較佳。（資料照）

為防止猴害，農民在果園架設瓦斯炮驅猴。（林業保育署提供）

人猴衝突通報案件逐年增加，國內風景區常見獼猴搶食。（資料照，記者張協昇攝）

