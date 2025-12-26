為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南丙午蕭壠香科王船亮相 香科3部曲發布

    2025/12/26 16:37 記者楊金城／台南報導
    金唐殿主委黃維明和蕭壠香王船。（記者楊金城攝）

    3年1科，台南市佳里區金唐殿丙午年蕭壠香科五朝王醮將在明年3月6日入醮，3月11日「送王」燒王船，36尺的王船今天（26日）亮相，並宣布首辦蕭壠香三部曲系列活動，首部曲由金唐殿主委黃維明頒發千歲爺獎助學金，有14校74位優秀學生獲獎。

    「蕭壠香」是南瀛5大香科之一，醮典香境遍及17角頭、24村庄，以獲金氏世界紀錄認證的108節百足真人蜈蚣陣著名，丙午香科的第二部曲是明年1月25日發表蕭壠香專屬新歌、舉辦歌頌蕭壠香全國歌唱比賽，第三部曲是明年3月1日舉辦百足真人蜈蚣陣神童回娘家，限額108人、元宵踩街遊行，舉辦晚會和摸彩。

    蕭壠香首部曲今天為祈福許願牆揭幕，請來佳里仁愛國小戰鼓、宋江陣表演，炒熱氣氛，包括台南市民政局局長姜淋煌、佳里區長林耿漢、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪、上元燈慈善會會長楊志超、旗牌官聯誼會張少惠等人出席。

    姜淋煌表示，玉勅皇勅金唐殿主祀朱、雷、殷府千歲，建廟於明末清初古蕭壠社，源遠流長，神威顯赫，3年1科的蕭壠香庇佑地方，王醮受到信眾期待。

    黃維明頒發千歲爺獎助學金給北門高中、佳里國小等14校74位學生，每人在3000元至8000元不等。

    金唐殿副主委陳駿逸感謝莊名豪發揮長才，義務為蕭壠香製作歌曲，費盡心思，經常來金唐殿找靈感、和千歲爺對話，還要擲筊請示同意，才完成朗朗上口、輕快旋律的歌曲，並邀請金曲歌手方順吉主唱。

    黃維明表示，蕭壠香的王船長36尺，重約5公噸，造價126萬元，已開放信眾認購添載包，目前有近5000包添載。

    蕭壠香祈福許願牆揭幕。（記者楊金城攝）

    蕭壠香三部曲發表，首部曲由金唐殿主委黃維明頒發千歲爺獎助學金，並歡迎蜈蚣陣神童回娘家。（記者楊金城攝）

    神童回娘家的賀禮。（記者楊金城攝）

    蕭壠香三部曲系列活動，首部曲由金唐殿主委黃維明頒發千歲爺獎助學金給74位學生。（記者楊金城攝）

    蕭壠香108節百足真人蜈蚣陣。（資料照，記者楊金城攝）

