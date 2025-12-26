為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    無障礙環境考核 新竹縣獲特優、非六都第一

    2025/12/26 16:14 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府推動竹東鎮長春路一段263號至191號等路段騎樓整平，獲現勘項目考核滿分。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府推動竹東鎮長春路一段263號至191號等路段騎樓整平，獲現勘項目考核滿分。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府傳喜訊！榮獲內政部國土管理署「114年度公共建築物無障礙生活環境業務督導考核」特優的肯定，並以96.6分蟬聯非六都第一名，其中，竹東鎮長春路一段騎樓整平計畫於現勘項目中更拿下滿分；縣府表示，明年將持續輔導鄉鎮市村里集會所、衛生所、醫院、車站等改善建築物無障礙設施。

    縣府表示，這項督導考核結果為行政院主計總處作為增減地方一般性補助款的重要依據。督導考核內容包含業務推動成果及實地現勘兩大項目，其中新竹縣在業務評分獲得93.3分，現勘評分高達98分。現勘項目涵蓋新建、既有公共建築物及騎樓整平等無障礙設施。

    其中，新建建築物以「新竹縣立勝利國民中學」為代表，既有建築物包括「暐順經貿大樓6+Plaza」、「新竹縣竹東鎮樹杞林文化館」及「新竹縣教育研究發展暨中心」，相關規劃與設施品質都獲評審一致好評。

    此外，新竹縣政府向內政部國土管理署爭取「113年度提升道路品質－推動騎樓整平計畫」，考核路段為竹東鎮長春路一段263號至191號等路段。本次現勘中，評審指出該路段於便利進出動線、視覺引導及必要警示措施等面向規劃完善，整體設計立意周延，有效提升行動不便者通行安全與環境品質，最終榮獲滿分肯定。

    縣府強調，未來將持續推動公共建築與道路空間無障礙改善工程，明年持續輔導鄉鎮市村里集會所、衛生所、醫院、車站改善建築物無障礙設施，另對縣內通學步道（如光明九路轉至縣政九路、縣政八街轉至光明九路轉至縣政七街、長春路一段、 東寧路二、三段 ）也會繼續推動騎樓整平計畫，展現縣府打造「幸福友善城市」。

    114年度公共建築物無障礙生活環境業務督導考核」，現勘暐順經貿大樓6 Plaza。（新竹縣政府提供）

    114年度公共建築物無障礙生活環境業務督導考核」，現勘暐順經貿大樓6 Plaza。（新竹縣政府提供）

    公共建築物無障礙生活環境業務督導考核，現勘新竹縣立勝利國民中學無障礙設施。（新竹縣政府提供）

    公共建築物無障礙生活環境業務督導考核，現勘新竹縣立勝利國民中學無障礙設施。（新竹縣政府提供）

