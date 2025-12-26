懼高症慎看！ 淡江大橋逾200公尺高主塔吊掛畫面曝光

主橋塔封頂時塔吊作業。（公路局提供）

由交通部公路局建造的淡江大橋即將在明年5月12日通車，公路局近期固定公布淡江大橋建造秘辛。淡江大橋最顯眼的就是高度高達211.4公尺的主橋塔，公路局指出，施工現場宛如一座精密運作的空中工廠，為克服高空材料運輸挑戰而導入關鍵設備「塔式起重機」。

淡江大橋主跨徑長達450公尺，是全球最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，由每節15公尺、寬度達50公尺的巨型鋼梁節塊組成，重量達400噸以上，相當於波音747飛機的重量。

淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋的建造。

公路局說明塔式起重機，塔吊常見於高樓建築工地，在淡江大橋工程中是最重要的空中材料轉運站，負責將鋼筋/模板/作業平台等重型設備安全精準地送達高空施工區域，是主橋塔順利施作的重要角色。

塔吊是如何爬升？公路局說明，淡江大橋的塔吊具備「自爬升」能力，可隨橋塔施工階段逐步向上延伸，當橋塔逐層向上施作時，塔吊先利用自身吊運能力將新的塔節吊升至預定高度預備，接著塔吊頂部的爬升籠往上頂升，使吊臂及操作室等結構逐步抬升，將新的塔節平移至爬升籠內，讓新舊塔節精準對位，最後以銷軸固定，完成一次完整爬升作業。

塔吊如何穩固？公路局說明，塔吊基座設置在主橋塔基礎上，塔吊每上升22.8公尺就設置一組水平支撐，共7處，將塔吊牢牢連接在主橋塔旁，大幅提升抗風與抗側向變形能力。

另外，施工單位也導入BIM模型，預先模擬塔吊組裝及拆除過程，精準計算塔吊與斜索、主橋塔及各構件之間的距離，妥善規劃塔吊位置排除施工衝突，讓高空作業在高度、精度與安全性上都能受到全面掌控。

塔吊對於風速有嚴格安全管控，公路局說明，塔吊頂部設置風速計即時監測及CCTV，當10分鐘平均風速達10 m/s，即發出警報並撤離人員。另外還有高空防雷系統，塔吊頂部設置避雷針與接地系統，降低雷擊造成設備與人員風險。

公路局說明，吊掛作業除了設置專責監視人員，以AI技術於吊掛範圍設置電子圍籬辨識人員或車輛是否進入吊掛範圍，除了現場即時廣播警告，監控室將立即通知作業主管進行處理。

主橋塔封頂時塔吊作業。（公路局提供）

主橋塔合併時塔吊作業。（公路局提供）

塔吊7層水平支撐。（公路局提供）

塔吊進行物料吊裝作業。（公路局提供）

塔吊7層水平支撐（含橋面層）。（公路局提供）

橋面上仰望主橋塔及塔吊。（公路局提供）

