    產官研合作 蕭美琴見證台南無人機救災韌性兵棋推演

    2025/12/26 16:27 記者劉婉君／台南報導
    副總統蕭美琴（前）參觀現場展示的無人機等設備。（記者劉婉君攝）

    因應極端氣候，台南市今（26）日下午舉行結合產官研三方的無人機救災韌性兵棋推演，副總統蕭美琴致詞時表示，城市以人為本，但科技可以賦予更多溫度，人與科技的結合，將進一步讓城市更具有韌性。

    「2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演兵棋推演」今天在歸仁沙崙智慧綠能科學城舉行，結合國家中山科學研究院與台灣無人機協會，以模擬實作方式呈現科技導入防救災成果。

    蕭美琴表示，每一次災難都是在提醒我們做得還不夠，樂見台南市政府結合產官學的力量，就未來可能發生的問題，預先做更周延的準備，避免災難對國人帶來更大的傷害。科技輔助人力，協助指揮系統做更精準也更具效能的防災決策，讓救災更及時，也讓各縣市理解新科技的導入，利於防災及災後救治，「這是最具溫度的科技」，期待未來能繼續針對問題提出更多解決方案。

    市長黃偉哲表示，此次展演具有2項「全國第1」，包括首次由產官研3方合作，結合中科院研發能量與無人機產業，目標讓無人機救災常態化，正式納入市府救災體系；以及首次導入AI判釋，透過無人機建置3D災區模型，並以AI標示高風險區域，協助指揮官做出更精準的應變判斷。

    展演另有2大特色，即時視訊模擬，將現場畫面零時差回傳指揮所，以及由無人機作為「先遣救災部隊」執行災區搜尋、物資投送與通訊中繼等任務。

    現場也展示中科院銳二無人機、軍規耐候型移動照明桅桿、民間技術的行動電解產氫發電系統與高機動儲能車等多項設備。

    現場展示中科院「軍規耐候型移動照明桅桿」等設備，副總統蕭美琴（右）仔細聆聽說明。（記者劉婉君攝）

    台南市首創產官研合作防救災韌性展演兵棋推演，副總統蕭美琴（左5）到場見證。（記者劉婉君攝）

    展現以模擬實作方式呈現科技導入防救災的成果。（記者劉婉君攝）

