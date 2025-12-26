為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹市「好香米」限量開賣 荔枝包種氣泡飲同步上市

    2025/12/26 16:32 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市好香米今起上市。（竹市農會提供）

    新竹市好香米今起上市。（竹市農會提供）

    新竹市好香米與荔枝包種氣泡飲今宣布上市，市長高虹安表示，竹市好香米是極具代表性的在地優質稻米，二期作種植面積僅約2公頃、產量約1萬2千台斤，相當珍稀且栽培過程不易，從播種到收成需約110天，凝聚稻米產銷班農友的辛勞與用心。新竹市農會全新研發的荔枝包種氣泡飲巧妙結合竹市盛產的荔枝果香與包種茶的清雅韻味，並運用市場少見的茶飲加氣泡製程技術，打造出層次豐富、口感清爽的精品飲品，為傳統農產注入年輕化的新風貌。

    產發處長嚴翊琦表示，「好香米」（台農71號益全香米），以其口感軟韌、米粒晶瑩剔透，並帶有淡雅芋頭香氣而深受好評，益全香米栽培不易且不耐低溫，為確保品質與新鮮度，每批好香米皆於出貨前3日內碾製，是市民餐桌上的優質選擇。

    欲品嚐產地直銷、限量供應的「好香米」及新品「荔枝包種氣泡飲」，相關活動與產品資訊可至新竹市農會官方粉絲專頁查詢，或洽新竹市農會農民直銷站（03-5386143 分機580、500、503），邀請市民以實際行動支持在地小農，把握產季，品嚐最道地的新竹好味道。

