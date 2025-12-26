為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    推多語指引、職訓課程 7縣市新住民照顧服務績效優

    2025/12/26 16:35 記者劉慶侯／台北報導
    移民署林宏恩署長（右五）與直轄市、縣（市）政府執行113年度新住民照顧服務績效書面考核績優縣市代表合影。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署今（26）日頒獎表揚113年度新住民照顧服務績效優異縣市政府，計有新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市、台東縣及澎湖縣等7個縣、市政府榮獲優等殊榮。

    移民署是自101年起逐年辦理新住民照顧服務績效考核，透過考核與輔導機制，讓中央和地方政府密切合作與資源連結，鼓勵地方政府落實多元且到位的照顧服務，結合在地特色，推出貼心又創意的服務，讓新住民都能在台灣安心生活，幸福成長。

    移民署說，考核績優縣市新竹縣政府推動多語版「新住民就醫手指書」，從掛號到治療過程，以淺白對話方式，幫助新住民與醫護人員進行溝通，獲得適切醫療服務。苗栗縣政府開辦在地客家特色職業訓練課程，培養新住民就業技能，完善學習支持及生活適應措施。

    嘉義縣政府重視新住民人身安全，定期召開聯繫會議，透過社政、衛政及警政等跨網絡合作，使各項業務無縫接軌，成效倍增。屏東縣政府鼓勵新住民重返職場，提供創業補助及1對1諮詢服務，培育專業人才，協助經濟自主。

    基隆市政府製作多語版認識早產育兒文宣並運用多元管道宣導，縮減育兒照護資訊落差。台東縣政府出版新住民生活專書《台東新生活：家與家之間》，以新住民真實故事，呈現在地生活樣貌；澎湖縣政府舉辦「新住民媽媽說故事-認識新『澎』友故事」活動，增進親子互動關係與社區融合

