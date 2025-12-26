宜蘭沒有重機停車規劃 騎士批縣府墨守成規、官僚僵化

台北市已在試辦大型重機停放路邊停車格的政策。（資料照）

宜蘭未規劃重機停車格，有民眾將重機停在宜蘭轉運站B1機車停車場，被貼「提醒通知」要求移到汽車停車區停放，以免受罰；當事人批評停車規劃官僚僵化，不思與時俱進。宜蘭縣政府交通處說，交通部已在研議修法，擬開放重機可停於機車停車格，為配合重機停放，停車格也會加寬加長。

重機騎士愈來愈多，停車需求也愈來愈高；依目前的道路交通安全規則，重機不能停在機車格，只能停在小型車的汽車格；否則可依違反道路交通管理處罰條例處600至1200元罰款。但這種規定，很多重機車友都認為不合理，也不便民，甚至會造成重機與小型車爭車位情形。

請繼續往下閱讀...

1名重機騎士將車停在宜蘭轉運站B1機車停車場，卻收到一張提醒通知，指稱大型重型機車不得停放於機車停車區，請立即將車輛移至汽車停車區停放，以免受罰。騎士怒火中燒，批評縣府只會要求業者通知車主依法規停放，卻不進行完善停車規劃，難道非要逼迫宜蘭大型重機重演高速公路石碇服務區「一格一重機」的戲碼嗎？

騎士指出，台北市在5月就開始辦理大重機停放路邊的政策，其他收費停車場也有大重機的停車規劃，而不像宜蘭縣府只會用死板板法規來對付大重機使用者，大型重機數量愈來愈多，縣府官員卻還是駝鳥心態，不知因應趨勢有所作為，只會墨守成規。

縣府交通處回應，交通部已著手修法，擬開放重機停放在機車停車格，目前宜蘭的機車停車格寬約1公尺、長2公尺，重機停放有困難，未來配合修法通過，縣府會發函路權單位將停車格加大至寬1.5公尺、2.5公尺，待新政策上路就會實施。

新北也有重機專用停車格的規劃。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法