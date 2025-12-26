為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中市五月天+跨年演唱會禁帶「10大類物品」 盧秀燕：安全最重要

    2025/12/26 16:27 記者張軒哲／台中報導
    台中市五月天、跨年演唱會禁帶十大類物品，市長盧秀燕強調「安全最重要」。（記者廖耀東攝）

    台中市五月天、跨年演唱會禁帶十大類物品，市長盧秀燕強調「安全最重要」。（記者廖耀東攝）

    台中水湳中央公園跨年晚會31日開唱，眾所矚目的五月天《回到那一天》巡迴演唱會台中場，將於27日起在洲際棒球場熱力登場，台中市長盧秀燕今表示，北捷隨機傷人事件後，台中維安升級。

    盧秀燕表示，五月天演唱會本週末洲際棒球場登場，一場次動輒幾萬人湧入，接著跨年晚會，活動連連，為了大家安全，城市維安加嚴加密，訂出行李箱等10大類物品禁止攜帶，拜託配合，公私協力，讓大家過個愉快年節，安全、安全、安全最重要，市府已經做好準備，讓大家安全開心參加各種活動。

    台中警方指出，為防止模仿事件，會場出入口提高安全檢查措施，提醒民眾入場時務必配合安檢人員指示，請配合短暫脫下口罩進行查驗，活動現場禁止攜帶以下各類（違禁）物品：

    1.槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品。
    2.劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品。
    3.毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。
    4.燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品。
    5.不明用途之粉末或液態物。
    6.玻璃瓶等易碎物品，以及剪刀、飛鏢等尖銳物品。
    7.棍棒、長柄物等可能造成人身傷害之物品。
    8.任何可投擲、發射或具噴射功能之物品。
    9.遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害之物品。
    10.啵啵球或發光氣球、行李箱及登機箱。

    警方呼籲參與跨年活動的市民，務必配合現場警力與工作人員指示，勿攜帶上述物品，避免跨年掃興。

