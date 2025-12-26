北部名校南下搶生！大學博覽會吸引2000人次

台南二中「大學博覽會」，50餘所大學參展宣傳，學生詢問熱絡。（南二中提供）

為了讓學生更了解大學學習環境與升學方向，國立台南二中今（26）日舉辦「大學博覽會」，邀請50多所國內大學及升學相關單位進校設攤，讓學生不用出校門，就能一次掌握各校系特色，現場諮詢氣氛熱絡，吸引不少學生與家長把握機會提問交流。

參展學校涵蓋頂尖大學與特色校系，包括與全球超過300所大學合作、提供交換學習機會的政治大學，主打人工智慧結合醫學的陽明交通大學，擁有知名商船學系的台灣海洋大學，專精古蹟修復與藝術創作的台南藝術大學，以及「英語授課、全住宿制」的淡江大學等，讓學生依照興趣與性向，多方比較、思考未來方向。

多所大學代表也提到，南部學生學習態度踏實、基礎穩健，是大學端相當看重的人才，希望透過博覽會，讓同學更了解北部大學的學習環境，勇於跨區就讀、拓展視野。

除了國內升學資訊，今年博覽會也加入海外進路，特別邀請日本大學聯合學力測試事務局到校設攤，提供留學日本與海外升學的最新資訊，協助學生提早規劃多元升學選擇。

活動也安排校系講座，由國立高雄師範大學工業設計學系蕭坤安教授分享學系學習內容與未來出路。他表示，現今產業更重視跨領域能力，工業設計系近年也歡迎對人文有興趣的社會組學生加入，透過系上課程訓練，同樣能有不錯的學習與就業表現。

台南二中輔導室主任黃思騰指出，在少子化影響下，大學招生方式轉變，主動走進高中校園與學生互動。對學生而言，博覽會正是認識校系、釐清興趣、做出適合自己選擇的重要機會。

南二中表示，活動吸引校內學生及鄰近永仁高中師生參與，參觀人次約2000人，未來也將持續透過多元升學輔導，陪伴學生探索方向、穩健前行。

