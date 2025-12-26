亞洲學生交流計畫登場 國內外85校60隊伍齊聚高雄

2025年亞洲學生交流計畫今在高雄高商登場，今年有7國85校學生參與。（高雄教育局提供）

南台灣年度最具指標性的國際教育交流盛事「2025年亞洲學生交流計畫（ASEP）」今（26）日在高雄高商熱鬧登場，今年邁入第26屆，吸引來自日本、印尼、越南、菲律賓、韓國、泰國及台灣共計85校60支隊伍，超過800名師生齊聚一堂，展開跨國專題競賽與文化交流。

高雄市教育局副局長吳文靜出席上午開幕活動時說，ASEP為高雄年度國際教育交流重要盛事，維繫高雄市學校與亞洲各國的友好情誼及跨文化合作，結合市府推動數位、淨零雙軸轉型及智慧城市願景，今年大會特別選定「智慧環境行動：青年設計未來城市」為主題，鼓勵學子在數位轉型與淨零排放的全球浪潮下，積極參與公共議題，運用智慧科技創新思維，提出兼具創意與可行性的解決方案，共同面對氣候變遷與都市發展的挑戰。

每年耶誕節前後在高雄市辦理的ASEP及夏季在日本舉行的「世界青年會議（WYM）」已成為年度循環的國際交流盛事。近年大會主題也結合聯合國永續發展目標，讓參與學子在活動前即結合資訊溝通進行跨國遠距合作，並於大會全程以英語專題發表，不僅訓練學生的語言表達力，更培養學生在解決全球性議題的主動及國際共學經驗。

今年承辦學校高雄高商校長劉人誠說，今年大會也延續規劃「國際學生文化表演」，讓國內外師生在參與大會專題發表之餘，也能透過傳統藝術、音樂與舞蹈等方式文化交流。

今年亞洲學生交流計畫的主題為「智慧環境行動：青年設計未來城市」，學生將以英文進行專題競技和文化交流。（高雄教育局提供）

