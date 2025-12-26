全國首座高低差1.5公尺極限公園 鄭朝方與亞洲金牌陳翰堃開箱

竹北市長鄭朝方（左2）今天偕同極限運動亞洲金牌得主陳翰堃（右1）與玩家，興奮開箱位於西區白地里的「Zhubei Pump Track 極限公園」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方就職滿3週年甫宣布啟動「翻轉西區六大建設」，今天立馬開箱位於西區白地里的「Zhubei Pump Track 極限公園」，邁出兌現施政承諾的第一步；極限運動亞洲金牌得主陳翰堃與玩家，率先體驗全國首座高低差1.5公尺的設計和碗公型場地，興奮地直呼「這麼酷的場地，肯定玩爆」！

今天正好是壽星的陳翰堃分享，這可不是一般的滑步車練習場，而是一座充滿挑戰的土坡場，擁有全國首座高低差達1.5公尺的設計，偌大的碗公型場地也是首見，場地上看似箭頭的符號為符合國際專業標準的起跳點；他開心高呼「這是最棒的生日禮物！」也相信未來這裡將成為熱門的極限運動場地。

鄭朝方表示，這座極限公園定位為輪狀車練習場，公所投入2510萬元打造，今年1月15日動土，歷經11個月施工，預計明年元旦正式啟用，今起試營運至12月31日，每日開放至晚間10點熄燈，將收集民眾回饋進行滾動式調整，期待這座場地成為全國極限運動愛好者的新舞台。

鄭朝方指出，極限公園特別邀請國外專業顧問參與規劃，賽道設計起伏多變，總長度達318公尺，整體練習面積約1200平方公尺，提供滑板車、BMX、自行車等輪狀運動愛好者盡情騎乘，具備油門的輪狀運動則不適合。提醒民眾運動時務必做好安全防護措施。

鄭朝方說，Pump Track公園是西區翻轉計畫中第一個完成的具體成果，為竹縣打造專屬運動型的公共空間，周邊保留大片綠意草地，提供市民野餐、休憩，並緊鄰白地里集會所籃球場。公園同步新建景觀廁所，並增設汽車停車格44格（含2格親子、2格無障礙），機車停車格20格（含2格無障礙）。

