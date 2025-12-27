為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南空品專題2-2》污染物PM2.5 傳送距離超過1000公里

    2025/12/27 11:00 記者蔡文居／台南專題報導
    過去台南只要進入秋冬空污季，PM2.5動輒破百，民眾為此還曾上街抗議，拒絕空污。（資料照）

    過去台南只要進入秋冬空污季，PM2.5動輒破百，民眾為此還曾上街抗議，拒絕空污。（資料照）

    什麼是PM2.5？南市環保局表示，空氣中存在許多污染物，其中漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀物稱為懸浮微粒（ParticulateMatter,PM），PM粒徑大小有別，小於或等於2.5微米（μm）的懸浮微粒，就稱為細懸浮微粒（PM2.5），單位為微克/立方公尺（μg/m3）。

    環保局說明，PM2.5的直徑還不到人的頭髮絲粗細的1/28，PM2.5懸浮於空氣中的生命週期可達數周，傳送距離更是可超過1000公里。PM2.5可由自然界或人為產生，包括裸露地表經由風力作用所揚起的灰塵微粒，鍋爐及機動車輛的燃燒排放等；而硫酸鹽、硝酸鹽及銨鹽等化學物質，在大氣環境中經過一連串的化學變化與光化反應後也會成為PM2.5的微粒。

    空氣中的懸浮微粒會經由鼻、咽及喉進入人體，10微米以上的微粒可由鼻腔去除，較小的微粒則會經由氣管、支氣管經肺泡吸收進入人體內部，並對健康造成影響，暴露在空氣污染物的環境之下，均會提高呼吸道疾病及死亡風險。

    環保局提醒，一旦暴露在高濃度PM2.5的環境中，配戴口罩是減少危害最簡單的方法。建議可使用N95口罩，具有良好過濾與吸附效果；當戶外空品不良時可待在室內降低暴露風險，室內減少開窗，搭配有高效率過濾網空氣清淨機來淨化室內空氣。另外在家中燒香拜拜時可考慮減少次數或打開門窗，並搭配抽風設備增加室內通風。

    相關新聞

    專題2-1》台南10月空氣品質 寫近5年同期最佳

    專題2-2》污染物PM2.5 傳送距離超過1000公里

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播