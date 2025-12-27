台南空品專題2-2》污染物PM2.5 傳送距離超過1000公里

過去台南只要進入秋冬空污季，PM2.5動輒破百，民眾為此還曾上街抗議，拒絕空污。（資料照）

什麼是PM2.5？南市環保局表示，空氣中存在許多污染物，其中漂浮在空氣中類似灰塵的粒狀物稱為懸浮微粒（ParticulateMatter,PM），PM粒徑大小有別，小於或等於2.5微米（μm）的懸浮微粒，就稱為細懸浮微粒（PM2.5），單位為微克/立方公尺（μg/m3）。

環保局說明，PM2.5的直徑還不到人的頭髮絲粗細的1/28，PM2.5懸浮於空氣中的生命週期可達數周，傳送距離更是可超過1000公里。PM2.5可由自然界或人為產生，包括裸露地表經由風力作用所揚起的灰塵微粒，鍋爐及機動車輛的燃燒排放等；而硫酸鹽、硝酸鹽及銨鹽等化學物質，在大氣環境中經過一連串的化學變化與光化反應後也會成為PM2.5的微粒。

空氣中的懸浮微粒會經由鼻、咽及喉進入人體，10微米以上的微粒可由鼻腔去除，較小的微粒則會經由氣管、支氣管經肺泡吸收進入人體內部，並對健康造成影響，暴露在空氣污染物的環境之下，均會提高呼吸道疾病及死亡風險。

環保局提醒，一旦暴露在高濃度PM2.5的環境中，配戴口罩是減少危害最簡單的方法。建議可使用N95口罩，具有良好過濾與吸附效果；當戶外空品不良時可待在室內降低暴露風險，室內減少開窗，搭配有高效率過濾網空氣清淨機來淨化室內空氣。另外在家中燒香拜拜時可考慮減少次數或打開門窗，並搭配抽風設備增加室內通風。

