台南空品專題2-1》台南10月空氣品質 寫近5年同期最佳

今年10月台南空氣品質，創下近5年同期最佳紀錄。（記者蔡文居攝）

政府推動發展綠電及電廠煤轉氣，台南市政府也跨局處力推「亮麗晴空行動計畫」改善空污，成果逐漸展現，過去台南只要進入秋冬空污季，PM2.5動輒破百，空品經常呈現紅害等不良指標，而今年10月台南空品卻無過去空污季常見的不佳現象，並創下近5年同期最佳紀錄。

根據南市環保局統計，自2014年至2024年期間，台南市的藍天日數比率（空品指標AQI<101），由60％逐年提高至92％，去年創下歷年來最佳。至於空氣污染物PM2.5年平均濃度，自2019年至2025年上半年為止，由22.9（μg/m3）降至16.9（μg/m3）；而今年10月至11月20日止，南市AQI＜101的日數比率達99.51％，創下近5年同期最佳紀錄，較5年前提升約16％，也比去年同期增加約8％。

電廠煤轉氣+官民努力有成

台南市環保局長許仁澤表示，台南空品改善有目共睹，除了受氣象條件相對有利外，市府推出的「亮麗晴空行動計畫」跨局處整合全力改善，中央政府電廠煤轉氣的政策，以及民間部門的努力配合，也都是空品改善的因素。

南市環保局表示，南市透過提前部署、科技監測與智慧管理，改善空氣品質。其中，應用科技部分，南市每年針對秋冬空品不良時段提前啟動各項準備，9月起進入臭氧易偏高的時期，環保局及早運用紅外線氣體顯像儀加強的揮發性有機物（VOC）洩漏查核，以減少臭氧前驅物排放。

工地智慧化管理 AI自動灑水

環保局指出，近年推動的工地智慧化管理也開始展現效果，AI影像系統能即時偵測揚塵，一旦出現異常會自動啟動灑水或通知工地改善。例如今年10月20日受到東北季風與颱風外圍環流影響，西部地區揚塵偏高，除預先提醒工地加強防制外，智慧系統也同步發揮作用，有效降低污染程度。

在其他改善措施方面，南市環保局表示，第3期空氣品質維護區已於成大及成醫周邊上路，對校園與醫療場域周邊的空氣品質改善明顯。洗街作業則於下半年導入AI路徑分析與排程優化，搭配道路乾淨度普查、街塵負荷及微感測資料，使清潔效率與減塵成效更上一層樓。

過去台南只要進入秋冬空污季，空品經常呈現紅害等不良指標，引發民眾上街抗議空污籠罩，如今空品已比過去改善不少。（記者蔡文居攝）

南市環保局洗街作業導入AI路徑分析與排程優化，使清潔效率與減塵成效更上一層樓。（南市環保局提供）

