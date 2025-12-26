彰化黑豬農盼廚餘飼養緩衝期 王惠美稱「已溝通」拒收陳情書

彰化縣議會今開臨時會，縣議員曹嘉豪打算代交養豬業者陳情書給縣長王惠美，王惠美卻拒收，讓議員覺得不被尊重、感受不佳。（曹嘉豪提供）

配合中央政策，彰化縣將於明（2026）年1月1日起全面禁止以廚餘養豬，沒有緩衝期；縣議員曹嘉豪今天在議會質詢時轉述養黑豬業者陳情，盼縣府比照部分縣市給予寬限期。不過，環保局長江培根指出，中央給予1年緩衝期，主要是考量部分縣市廚餘去化困難，整體政策方向仍希望提前執行，彰化縣已決議明年元旦正式上路，請業者配合。

曹嘉豪表示，業者反映中央已宣布，只要願意配合裝設監視系統、蒸煮溫控設備，並在清運車輛加裝GPS，就可納入管理機制，以防堵非洲豬瘟風險。他說，改以飼料養豬，成本是廚餘養豬的2倍，縣府若要禁用，至少應給予基本的緩衝期，否則難以因應；部分業者提出緩衝申請，卻遲遲未獲回應。

質詢進行到一半，曹嘉豪代業者將陳情書遞交縣長王惠美，坐在一旁的議員黃俊源接過陳情書，幫忙拿到縣長面前，縣長卻以「我們都溝通過了，也溝通好了」揮手示意不收，曹、黃2人當場愣住；曹隨後將陳情書放在縣長座位上，再返回座位繼續質詢，場面一度顯得尷尬。

會後，曹嘉豪表示，他能理解縣長在行政執行上的壓力，但身為民代，同樣承擔選民服務責任，彼此立場應相互尊重，未當面收下陳情書，讓議員感受不佳。

對此，江培根指出，彰化縣早已明文禁止事業廚餘養豬，並自今（2025）年10月22日台中發生非洲豬瘟疫情後，配合中央政策公告禁止。這段期間，環保局也與縣內33場廚餘養豬業者成立通訊群組，多次提醒彰化將提前實施禁令，請業者勿再裝設相關AI自動監測設備，多數業者均表示配合，養豬協會也多次表達支持禁用廚餘，避免單一事件衝擊本土養豬產業。

江培根進一步表示，全面禁用的關鍵考量，在於稽查人力不足，加上不少陳情案件與廚餘處理過程產生異味有關，影響環境衛生；經整體評估後，縣府決定明年元旦起全面禁用廚餘養豬。

