    跨海連線迎佳節 澎湖風櫃國小與韓小學線上共學超有感

    2025/12/26 15:36 記者劉禹慶／澎湖報導
    風櫃國小與韓國Chungwoon 小學，一同歡度聖誕佳節。（風櫃國小提供）

    澎湖縣風櫃國小為深化國際教育與跨文化學習，持續推動與韓國Chungwoon小學的國際交流合作。今年耶誕節期間，2校延續祝福信件與禮物交換的溫馨傳統，讓跨國友誼在校園中持續發酵。

    今（26）日風櫃國小5年級學生首先與韓國Chungwoon小學4年級學生進行線上連線交流。透過精心設計的線上遊戲與合作任務，2校學生共同學習CHRISTMAS & NEW YEAR的節慶意涵，並認識TAIWAN & KOREAN文化。本次連線活動以學生先進行自我介紹後，透過遊戲與任務挑戰，認識聖誕節與新年分別在台灣與韓國的不同傳統慶祝活動，並在遊戲中瞭解台灣與韓國在氣候、飲食文化、生活特色上異同。

    線上交流結束後，風櫃國小特別於校內3樓禮堂舉行「韓國聖誕禮物開箱活動」，邀請全校師生一同參與。隨著禮物一一拆封，孩子們的驚喜與歡呼聲此起彼落，來自韓國Chungwoon小學的滿滿祝福在禮堂中蔓延，學生們藏不住的燦爛笑容，為校園增添濃濃的節慶溫度。

    風櫃國小校長林妍伶表示，此次活動以素養導向課程設計為核心，結合線上國際連線與全校參與的分享活動，讓學生在「做中學、說中學、分享中學」，落實國際教育與多元文化教育的精神。感謝學校老師們大家一起設計這樣的課程，期待未來持續與韓國Chungwoon小學進行多元主題交流，讓孩子在跨文化互動中拓展視野。

    風櫃國小小朋友開聖誕禮物，分享喜悅。（風櫃國小提供）

