    台南安平親子劇連演3天 交通資訊看這裡！

    2025/12/26 15:33 記者王捷／台南報導
    《燈怪》安平連演3天，警四分局啟動交管與維安防竊，建議搭公車分流，配合安億橋等路口彈性交管。（警方提供）

    2025客家親子劇燈怪台南安平場26日起連演3天，警四分局預估親子人潮湧入，宣布啟動交通疏導與管制，並加強現場巡視、維安與防竊，強調要讓民眾安心看戲、共享親子時光。

    主辦單位由行政院客家委員會攜手紙風車劇團，活動地點在安平安億路外停車場，演出日期為12月26日至28日。四分局指出，為避免演出期間周邊壅塞，建議民眾優先搭乘大眾運輸前往。搭高鐵可在台南站2號出口3號月台轉乘32路公車，搭火車可在台南火車站北站搭19路、南站搭98路，或至香格里拉飯店站位搭77路公車，到原住民文化會館站下車後步行前往會場。

    四分局表示，將與交通局即時監控路況，並在安億橋、安億路口等重要路段部署警力與義交，視車流彈性進行交通管制。警方也提醒自行開車前往的民眾，可多利用運河路、平豐路、港濱停車場及皇龍臨時停車場等周邊停車點，機車族則可利用安億停車場北側空地及南側道路等臨時機車停放區。

    四分局長曹儒林說，為防範突發治安事件，分局已增派支援警力、增配夜間執勤裝備，並規劃場內分區巡邏提高見警率，搭配遠端監視器即時監控，同時啟動主辦單位聯防機制並動員民力團隊複式部署。警方也提醒，拍照錄影或排隊互動時容易疏於防範，貴重物品務必隨身保管，車輛停放後也要確認車門車窗上鎖，若發現可疑人士可立即向工作人員或警察反映，現場並設置機動派出所提供即時協助。

