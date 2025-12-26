全國高中學生技藝競賽 桃市贏得30面金手獎、61個優勝

中壢高商學生項紹竣（中）贏得網頁設計職種金手獎金牌。（桃園市政府提供）

「114學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」12月間陸續展開，桃園市技職選手共贏得30面金手獎、61個優勝，成績亮眼，其中贏得會計資訊職種金手獎第1名（金牌）的中壢高商學生林佳琦分享，指導老師引進豐富的教學資源，耐心協助她分析題型，班導師給予關懷與支持成為「堅強後盾」，都是成就她的關鍵力量。

林佳琦說，備賽過程中，她從對專業名詞、觀念定義模糊不清，進步到能清楚了解各項公式與解題的邏輯，都是因為指導老師耐心協助，讓她累計了實力，加上訓練成果，讓她在競賽中展現對細節的高度專注、對自我要求的堅持，才能贏回金牌。

請繼續往下閱讀...

中壢高商學生項紹竣則贏得網頁設計職種金手獎第1名，他說，市府教育局支持各項新興的科技資源，讓他能在訓練過程中，接觸最新的數位技術並學會如何應用，奠定獲獎基礎；大興高中學生彭婕茹獲得飛機修護職種的金手獎第1名，她說，她是本屆該職種的唯一女選手，但她深信「性別不是限制」，在指導老師犧牲大量時間與精神陪伴，她終才能克服高體力負荷與心理壓力而勝出。

桃園市政府教育局表示，各校學生們在競賽中展現優異的專業技能、良好的臨場應變能力，反映出各校深耕技職教育、教師用心指導、系統化培訓的成效，期盼學生們面對競賽等層層考驗，都能發揮所長、沉穩應對，持續在全國舞台上發光發亮。

中壢高商學生林佳琦（中）贏得會計資訊職種金手獎金牌。（桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法