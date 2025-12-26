為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026南市機車補助方案出爐 汰舊換新最高3萬6200元

    2025/12/26 15:02 記者蔡文居／台南報導
    2026年台南市老舊機車汰換及新購電動二輪車補助方案出爐，汰舊換新中低收入戶最高可達3萬6200元。（南市環保局提供）

    2026年台南市老舊機車汰換及新購電動二輪車補助方案出爐，除考量不同族群需求，延續幼幼、青年、外送員、物流業等專案及不限一生一次等措施，並將原有淹水災損戶專案擴大納入天然災害災損戶，擴大照顧受災民眾。補助金額方面，今年購買電動機車可享電池月租費補助，一般民眾汰舊換新合併中央補助最高可達3萬200元，中低收入戶更可達3萬6200元。

    南市環保局表示，多數市民交通工具習慣以機車為主，但廢氣排放對空氣品質影響不可忽視。明年補助方案除延續今年廣受好評的幼幼專案（12歲以下兒童）、青年專案（18至30歲）、偏遠地區及中低收入戶專案，淹水受災戶擴大為天然災害災損戶，包含風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌等，補助範圍更全面。

    南市環保局長許仁澤表示，只要市民汰舊換新或新購買電動機車，即享電池月租費補助，補助金額依車輛級距直接合併一次給足，重型7200元/輕型3600元，申請更簡便更快速，補助期限至2026年12月止，想換車的民眾把握機會。

    南市環保局提醒，民眾需先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」申請補助，溫室氣體減量效益務必填選為「台南市」，以免影響後續補助申請權益。補助相關資訊：環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台南市汰舊換新電動機車補助網

