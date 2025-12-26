為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    好冷的聖誕節 昨29人OCHA送醫

    2025/12/26 14:36 記者鄭景議／台北報導
    昨入冬第二波大陸冷氣團南下，中部以北、東部開始轉冷，同時水氣增多，有明顯濕冷感受。（資料照，記者田裕華攝）

    昨（25日）起入冬第2波大陸冷氣團南下，中部以北、東部開始轉冷，同時水氣增多，有明顯濕冷感受，消防署統計，昨日全國共發生29起非創傷的到院前停止呼吸心跳救護案，也呼籲民眾尤其年長者及心血管疾病患者，在低溫期間務必加強保暖並留意身體狀況。

    消防署統計指出，昨日全台共發生29件非創傷性OCHA案件，雖然這些患者的致病原因是否與氣溫驟降有直接關聯，仍有待醫療單位進一步確認，但入冬以來第2波冷氣團的威力確實不容小覷。氣象資料顯示，這波冷空氣從25日開始影響台灣，各地氣溫從北往南一路下滑，尤其伴隨濕冷感受，對於年長者及有心血管疾病病史的民眾來說，健康風險顯著提升。

    針對低溫來襲，消防署呼籲，民眾應特別注意室內外溫差。長輩及高風險族群在起床時，建議先在床上活動四肢，待身體暖和後再下床。此外，民眾在寒冷天氣使用瓦斯熱水器時，應保持環境通風以防範一氧化碳中毒；使用電暖器等加熱設備也要注意安全距離，避免因為用電過載或操作不慎引發火災。

    警方與消防單位也提醒，民眾應隨時關心身邊長者與親友，若發現有人出現胸悶、呼吸困難或言語不清等不適症狀，應立即撥打110或119尋求協助。由於這波冷氣團仍持續影響，各地氣溫依然偏低，民眾在戶外活動時應確實穿戴毛帽、圍巾及手套等保暖裝備。

