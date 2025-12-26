台南關子嶺旅館開發環評說明會 明年1/13登場

關子嶺旅館開發環評說明會，將於明年1/13於關子嶺富野溫泉會館舉辦。（南市觀旅局提供）

兼顧觀光產業發展與環境資源保護，台南市觀旅局於明年1月13日在關子嶺富野溫泉會館舉辦「關子嶺地區旅館開發環境影響評估宣導說明會」，邀有意於關子嶺地區申設旅館之土地所有權人及潛在進入旅館市場業者參加。

觀旅局長林國華指出，關子嶺地區部分可設置旅館之土地，位於白河水庫自來水水質水量保護區範圍內，依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」規定，相關旅館開發行為依法須辦理環評，以確保水資源安全及周邊生態環境。

為周延通知可能受影響之利害關係人，透過地政局協助運用GIS地理資訊系統，將關子嶺地區地理圖資與地籍資料進行套疊分析，篩選出同時位於「可設置旅館區域」及「水質水量保護區範圍內」之土地，並進行歸戶統計。經統計，相關土地所有權人共計700餘位，觀旅局已正式函文通知全體所有權人，邀請參與本次說明會。

本次宣導說明會將由專業單位向與會者說明環境影響評估相關法令規定、適用對象、審查流程及後續辦理方向，協助地主與業者充分了解法令要求，降低開發過程中的不確定性，並促進後續投資規劃的順利推動。

林國華表示，期盼透過本次說明會的充分說明與雙向溝通，在符合法令規範與環境永續原則下，建立共識，為關子嶺地區打造兼具觀光發展、資源保護與地方共榮的優質旅遊環境。

