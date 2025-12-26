南市街友大普查 露宿街頭全市近200人

南市社會局進行全市街友大普查行動，結合警政及民間團體深入街頭巷弄，掌握街友現況，強化安全與照顧措施。（南市社會局提供）

為關懷街友人身安全與生活需求，台南市社會局於本週啟動全市街友大普查行動，由社會局結合警政及民間團體力量，深入街頭巷弄，全面掌握街友現況，強化安全與照顧措施。南市社會局統計，目前南市列冊街友286名，其中露宿街頭計182人。

南市社會局表示，街友同樣是城市的一份子，保障其人身安全與基本生活權益，是市府責無旁貸的責任。透過定期且完整的普查，不僅能即時了解街友的分布、健康狀況及服務需求，也有助於後續提供更精準的安置、醫療與就業輔導服務，避免憾事發生。

這次普查過程中，社工人員在公園附近關懷到一位長期露宿的阿明（化名），因擔心夜間安全而長期無法安眠。社工人員除即時提供保暖物資外，也耐心傾聽其心聲，讓阿明十分感動，說已經很久沒有人這樣關心他的狀況，也讓他重新燃起對生活的希望。

南市社會局長郭乃文說，類似阿明的故事每天都在街頭發生，這次大普查重點除人數清查外，也特別關注街友夜間安全、身體健康及是否遭遇暴力或意外風險。普查過程中，社工人員將同步進行關懷訪視，提供必要物資、醫療轉介及安置資訊，陪伴街友一步步走向更穩定的生活，並鼓勵有意願的街友接受後續服務。

社會局表示，市民若發現需要協助的街友朋友，可通報社會局或撥打1999市民專線，讓市府能即時介入，共同守護每一位市民的安全與尊嚴。

