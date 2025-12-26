集結信眾愛心 竹北豆子埔惟馨宮捐3輛消防救災車

新竹縣竹北市豆子埔惟馨宮管委會集結信眾愛心，捐贈價值共310萬元的3輛全新消防車輛，今天在竹縣府大廳舉行捐贈儀式。（新竹縣消防局提供）

新竹縣竹北市豆子埔惟馨宮管委會主委陳瑞鑑與委員們，深感消防人員執行救災任務時面臨安全及效率挑戰，決定集結信眾愛心，捐贈價值共310萬元的3輛全新消防車輛，今天在竹縣府大廳舉行捐贈儀式，由副縣長陳見賢代表受贈，並回贈感謝紀念品肯定惟馨宮的善舉。

陳見賢表示，新竹縣由於高科技產業進駐，帶動都市發展、人口增加及交通繁忙，各式消防出勤次數逐年攀升，包括日常緊急救護、交通事故救援、消防安檢查察及災時災情勘查等勤務，任務繁重，亟需強化裝備能量。感謝惟馨宮的善舉，體現公私協力守護生命安全的重要精神。

位於竹北豆子埔溪畔的惟馨宮已有近200年歷史，供奉福德正神，香火鼎盛，以守護該地區上庄水圳頭為任務，舊稱為「水頭伯公」，也是該地區民眾祈求福祉的重要場所。

陳瑞鑑表示，惟馨宮秉持「取之社會，用之社會」的理念，透過實際的慈善行動，將信仰轉化為溫暖的力量，廣泛投入救濟低收入戶、提供喪葬補助以及慷慨捐贈學校獎學金等公益事業。此次捐贈消防救災車就是希望協助消防局提升救災效率、安全及後勤照護，讓居民的生命安全獲得更完善的保障。

他也提到，今年白沙屯媽祖遶境特別在惟馨宮兩度停留，是十分難得的事；而惟馨宮也榮獲114年新竹縣政府宗教場所ESG評鑑甲等獎，落實將社會責任和組織治理原則納入宗教場所的日常營運和管理中，進而提升宮廟永續發展，建立公私相互合作的典範。

消防局長陳中振表示，這次捐贈的3輛消防勤務車配備功能完善，其中1輛為消防後勤照護車，可載運現場設置救災指揮中心的齊全硬體設備及各式消防員後勤照護物資；另兩輛為災情勘查車，能讓消防弟兄於災害發生時，迅速有效到達現場，蒐集並回報災情，完善救災工作的安排及部署。

惟馨宮捐贈的3輛消防勤務車配備功能完善，其中1輛為消防後勤照護車，可載運現場設置救災指揮中心的齊全硬體設備及各式消防員後勤照護物資。（新竹縣消防局提供）

惟馨宮捐贈的3輛消防勤務車配備功能完善。（新竹縣消防局提供）

惟馨宮捐贈兩輛全新的災情勘查車。（新竹縣消防局提供）

