宜蘭點亮閒置老屋 壯圍土亭辦主題展

宜蘭縣政府推動「蘭陽老屋新生命計畫」，6年來成功活化數十處分散在壯圍、三星、南澳及宜蘭市的閒置老屋，轉型為文化交流、產業創新基地，即日起至明年8月底，選在壯圍古亭村「新麗蘭老屋」推出主題展，分享老屋修繕與地方創生的歷程。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，老屋不只是建築，更是地方文化的載體，「蘭陽老屋新生命計畫」透過修繕、陪伴與再利用，讓縣內許多老屋重新被看見，也讓文化與生活得以在社區中延續，是台灣鄉村地區老屋創生的模範。

宜蘭縣府建設處表示，活動期間除主題展覽外，「新麗蘭老屋」也推出自然風土手作體驗、老屋主題書展、限定茶飲與講座活動，邀請民眾在老屋獨有的氛圍中，貼近生活的角度理解地方價值，看見老屋所代表的文化底蘊與未來可能。

老屋主題展，主要展示老屋公私協力模式、壯圍在地老屋創生情形、青年返鄉案例，以及計畫數年累積的成果介紹，呈現計畫推動多年來的實質累積與轉變，策展團隊希望透過展覽，讓民眾理解老屋活化並非單純的建築工程，而是一個涉及文化保存、社群參與、地方產業與生活方式的長期過程。

