為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭點亮閒置老屋 壯圍土亭辦主題展

    2025/12/26 14:33 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣政府推動「蘭陽老屋新生命計畫」，6年來成功活化數十處分散在壯圍、三星、南澳及宜蘭市的閒置老屋。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府推動「蘭陽老屋新生命計畫」，6年來成功活化數十處分散在壯圍、三星、南澳及宜蘭市的閒置老屋。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府推動「蘭陽老屋新生命計畫」，6年來成功活化數十處分散在壯圍、三星、南澳及宜蘭市的閒置老屋，轉型為文化交流、產業創新基地，即日起至明年8月底，選在壯圍古亭村「新麗蘭老屋」推出主題展，分享老屋修繕與地方創生的歷程。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，老屋不只是建築，更是地方文化的載體，「蘭陽老屋新生命計畫」透過修繕、陪伴與再利用，讓縣內許多老屋重新被看見，也讓文化與生活得以在社區中延續，是台灣鄉村地區老屋創生的模範。

    宜蘭縣府建設處表示，活動期間除主題展覽外，「新麗蘭老屋」也推出自然風土手作體驗、老屋主題書展、限定茶飲與講座活動，邀請民眾在老屋獨有的氛圍中，貼近生活的角度理解地方價值，看見老屋所代表的文化底蘊與未來可能。

    老屋主題展，主要展示老屋公私協力模式、壯圍在地老屋創生情形、青年返鄉案例，以及計畫數年累積的成果介紹，呈現計畫推動多年來的實質累積與轉變，策展團隊希望透過展覽，讓民眾理解老屋活化並非單純的建築工程，而是一個涉及文化保存、社群參與、地方產業與生活方式的長期過程。

    宜蘭縣政府即日起至明年8月底，在壯圍古亭村的「新麗蘭老屋」推出主題展，分享老屋修繕與地方創生的歷程。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府即日起至明年8月底，在壯圍古亭村的「新麗蘭老屋」推出主題展，分享老屋修繕與地方創生的歷程。（宜蘭縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播