    台南愛心總舖師下廚義煮魯麵 捐款助寒士過好年

    2025/12/26 14:40 記者蔡文居／台南報導
    愛心總舖師蔡瑞成（左三）與烹飪商業同業公會下廚義煮，並捐助10萬元助弱勢。（人安基金會提供）

    台南市「東香台菜海味料理」愛心總舖師蔡瑞成，連續4年入選米其林必比登推介。他今天偕同南市烹飪商業同業公會赴人安基金會台南平安站，為用餐寒士準備一碗拿手的「鳳梨打魯麵」。現場他更與公會率先捐出10萬元善款，呼籲各界共襄盛舉，一起來支持「寒士吃飽30」活動。

    人安台南平安站長吳俊豪表示，歲末寒冬，人安基金會陪伴經濟弱勢族群，在年節能有一頓溫暖的團圓飯，舉辦「第36屆寒士吃飽30」，於農曆年前為需要幫助的寒士，送上年禮與應急紅包，期盼社會各界攜手相助，認捐800元年禮及600元紅包一份，讓困境中的人們安心過好年。

    蔡瑞成長年關懷寒士及弱勢，因熱心公益，而有「愛心總舖師」之稱。他表示，獲知人安基金會將於農曆年前辦理「寒士吃飽30」公益活動，目前辦理經費尚不足，便邀約台南市烹飪商業同業公會理事長吳旭晃及公會理監事多人，一起至人安台南平安站，為用餐寒士盛上一碗「鳳梨打魯麵」，讓寒士們也能在歲末寒冬飽餐一頓，感受社會溫情。

    愛心總舖師蔡瑞成與烹飪商業同業公會下廚義煮魯麵，讓寒士們也能在歲末寒冬飽餐一頓，感受社會溫情。（人安基金會提供）

