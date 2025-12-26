台灣黑熊現身大鹿林道東線 林業署增設告示牌、熊鈴

臺灣黑熊現身大鹿林道東線，林業署增設告示牌、熊鈴避免人熊衝突。（林業及自然保育署新竹分署提供）

雪霸國家公園管理處與林業及自然保育署新竹分署於觀霧地區設置紅外線自動相機，盼掌握行蹤隱密、不易觀察的野生動物，成功發現臺灣黑熊漫步身影，且每年皆有紀錄。林業及自然保育署新竹分署今天表示，考量大鹿林道東線為攀登大霸尖山必經道路，為強化登山安全並預防人熊衝突將增設告示牌與掛置大型熊鈴供山友使用，盼避免人熊衝突。

新竹分署指出，已於大鹿林道東線15公里處休息點與19公里處馬達拉溪登山口各設置1座「注意熊出沒」告示牌，提醒入山遊客提高警覺、告示牌牌面除介紹臺灣黑熊活動痕跡外，也提醒民眾在山區活動應提高警覺，應妥善收存食物及廚餘，避免吸引黑熊靠近。新竹分署另於告示牌下方設熊鈴掛置箱，提供山友借用與歸還，山友在上攀大小霸前可於15公里處或19公里處取用，下山後歸還原放置箱即可。

另外，新竹分署提醒，民眾登山應結伴同行，隨身攜帶熊鈴或其他可以發出聲響的物品，也可準備防熊噴霧，將可嚇阻臺灣黑熊靠近，更能在緊急時有效遏阻攻擊；若民眾在山區目擊臺灣黑熊、發現臺灣黑熊侵擾或遭誤捕受困等情形，先確認自身安全無虞後，撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報。

臺灣黑熊現身大鹿林道東線，林業署增設告示牌、熊鈴避免人熊衝突。圖為小熊鈴。（林業及自然保育署新竹分署提供）

臺灣黑熊現身大鹿林道東線，林業署增設告示牌、熊鈴避免人熊衝突。圖為告示牌。（林業及自然保育署新竹分署提供）

