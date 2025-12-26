台鐵集集支線1/5復駛！ 去、回程班次出爐

台鐵集集支線1/5復駛。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天（26日）說明，歷經4年多整建修復，台鐵集集支線將自2026年1月5日起恢復通車到集集站。為歡慶復駛並推動地方鐵道觀光，台鐵公司自復駛日起與交通部觀光署日月潭風景管理處、南投縣集集鎮公所、地方在地商家及旅遊業者推出系列慶祝活動。

集集線水里段在2021年8月因天災影響發生嚴重崩塌，致隧道及鐵軌受損並封閉通行。其後，台鐵公司在去年5月配合辦理隧道及邊坡工程，並同步進行因天災影響的邊坡、隧道及路線整治工程，全面強化基礎設施與行車安全。

台鐵公司表示，這次活動最大亮點是集集鎮公所特別邀請地方藝術家洪易老師，打造集集線專屬彩繪列車。洪易老師作品以充滿正能量與細膩觀察力著稱，風格呈現熱情流線、華麗繽紛且可愛親切，極具視覺感染力。

彩繪列車設計更巧妙結合集集線在地特色並於復駛當日首度亮相，為鐵道旅遊注入嶄新藝術風貌。台鐵公司表示，今年12月29日上午9時起，在台中站指定7號窗口販售「彩繪專開列車大禮包」，每份禮包售價399元，僅收現金。

大禮包內含集集站紀念月台套票、台中至集集間彩繪列車單程乘車券及專屬夾鏈包，限量150份，售完為止。凡購買「彩繪專開列車大禮包」者，憑禮包內的彩繪列車乘車券，即可於1月5日搶先體驗首班復駛彩繪列車前往集集站並參與集集線復駛盛會。

