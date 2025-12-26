藍白卡總預算 新生兒10萬元生育補助恐無法一次到位

明年度中央政府總預算至今仍卡在立法院，首當其衝的將是多項元旦新制。（資料照）

明年度中央政府總預算至今仍卡在立法院，距離2026年只剩最後5天，若預算無法壓線通過，首當其衝的將是多項元旦新制，其中包括「每生一胎可請領10萬元」的生育補助政策，衛福部社會保險司今（26日）指出，在總預算尚未通過前，約7千多名沒有任何社會保險身分的新生兒生母，恐怕1塊錢都領不到。

因應少子女化，衛福部規劃自明年元旦起新增「國民年金保險被保險人暨未參加相關社會保險之我國籍新生兒生母生育補助」政策。新制上路後，國保被保險人依「國民年金法」請領生育給付後，每胎可再由政府補助差額，合計達10萬元，至於未參加任何社會保險的新生兒生母，則可直接領取每胎10萬元補助，雙胞胎以上者依比例增給。

社保司說明，現行生育給付屬於例行性的社會保險支出，具有國保、勞保、農保、公保或軍保身分的被保險人，即使總預算尚未通過，仍可依既有制度照常核發，只是過去各類社會保險的生育給付金額不一，政府因此規劃透過補助差額，將生育補助統一拉齊至每胎10萬元，這部分就會受到影響。

以國民年金保險為例，明年因投保金額調高，生育給付約可領取2個月、合計約4萬元，其餘約6萬元則透過補助差額補足至10萬元。至於未參加任何社會保險者的一次性10萬元生育補助，則屬於新增的少子女化計畫，經費來自公務預算，依法須待立法院完成總預算審查後，才能撥款發放。

社保司指出，受影響最明顯的就是沒有任何社會保險身分的族群，依2024年出生人數交叉比對資料，初估約有7144名新生兒生母屬於這類，多數是未滿25歲、不符合國保投保資格，在總預算通過前，將無法請領任何生育補助。

社保司強調，民眾仍可照常提出申請，申請流程不受影響，但補助發放時程勢必延後。衛福部估算，國保補足至10萬元所需經費約7.99億元，無社會保險者補助約7.14億元，合計近15億元，均須等立法院完成預算審查後才能動支。

